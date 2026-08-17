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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۰

رمان «من ضامن» در خبرگزاری مهر، نقد و بررسی می‌شود

رمان «من ضامن» در خبرگزاری مهر، نقد و بررسی می‌شود

نشست نقد و بررسی رمان نوجوان «من ضامن» با همکاری انتشارات به‌نشر و خبرگزاری مهر، سه‌شنبه ۲۷ مردادماه در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امام رضا (ع) و بارگاه نورانی‌اش در مشهد، نگین درخشان ایران هستند. ما ایرانی‌ها ایشان را با لقب ضامن آهو خطاب می‌کنیم و ماجرای این مهربانی حضرت، برایمان ملجأ و پناهگاهی‌ست تا از سختی‌های زندگی به این امام رئوف پناه بیاوریم. حالا کتاب حاضر داستانی را با الهام از همین ماجرا خلق کرده که با زمینۀ عنایات امام هشتم، قصّه‌ای عاشقانه را روایت می‌کند.

کتاب «من ضامن» اثری‌ست داستانی و با زمینه اجتماعی؛ قصه‌ای که ماجرای زندگی دختر و پسری غریبه را در نقطه‌ای حسّاس به یکدیگر گره می‌زند. الهام دختری‌ست که به همراه برادرش به مشهد می‌آید تا به پدرش بپیوندد. پدر الهام به مشکلی خورده که راه‌حلی برایش پیدا نمی‌کند و تنها امیدش دخیل بستن به امام رضاست. از سمت دیگر پسری مشهدی به نام رضا نیز در داستان حضور دارد که یک روز، وقتی برای کمک به پدرش به مغازه او رفته، طی یک اتفاق با الهام آشنا می‌شود.

«مصطفی خرامان»، نویسنده باتجربه حوزه کودک و نوجوان، در این داستان خود خواننده را با روایتی گیرا و قلمی شیوا همراه خود به جلو می‌کشد تا سرنوشت الهام و رضا، بیش از پیش به یکدیگر گره بخورد و این قصه را، با ضمانت رضا و حل کردن یکی از مشکلات الهام، به مرحله بعدی می‌برد.

این نشست با حضور مصطفی خرامان، نویسنده اثر و حمید بابایی نویسنده و منتقد ادبی ‌و جمعی از علاقه‌مندان به ادبیات داستانی برگزار خواهد شد که در آن ابعاد محتوایی و ادبی این رمان مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

علاقه‌مندان می‌توانند سه‌شنبه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۶ با حضور در خبرگزاری مهر واقع در تهران، خیابان استاد نجات‌الهی، کوچه رضا مقدسی، پلاک ۱۸، در این نشست ادبی شرکت کنند.

کد مطلب 6918816
زهرا اسكندری

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