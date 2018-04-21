به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، ️فرود عسگری در خصوص تجهیز گمرکهای کشور به ایکسری، اظهار داشت: ۱۴۶ گمرک در کشور وجود دارند اما تمامی گمرکات کشور دارای فعالیت بالا نیستند و تقریبا میتوان گفت حدود ۱۵ گمرک کشور ۹۵درصد از عملیات تجاری کشور را انجام میدهند.
️رئیس کل گمرک کشور با بیان اینکه حدود ۳۰ گمرک در حوزه صادرات واردات در کشور وجود دارند که باید آنها را تجهیز کنیم، گفت: اولین گمرکی که اهمیت بالایی دارد گمرک شهید رجایی است که ۴۵ درصد واردات و ۵۰ درصد صادرات و ترانزیت کشور را پشتیبانی میکند، در این گمرک دو دستگاه ایکسری ثابت و یک ایکسری جدید پرسرعت داریم.
️وی با اشاره به اینکه در گمرک دوغارون به دلیل بخش ترانزیت نیز دستگاه ایکسری پر سرعت نصب شده و در اردیبهشتماه افتتاح میشود، ادامه داد: در گمرک بازرگان یک ایکسری مستقر وجود دارد و دو ایکسری ساخت وزارت دفاع نیز در حال راهاندازی است که یکی از آنها اردیبهشتماه افتتاح میشود.
️عسگری با تاکید بر اینکه تجهیز گمرکات نوردوز، شلمچه، پرویزخان و باشماق به دلیل حجم مبادلات با کشور همسایه در برنامه قرار دارند که در برخی از آنها مستقر شده است، عنوان کرد: گمرک میلک جزء مواردی است که باید تجهیز شود، عملیات بانکی دو دستگاه ایکسری اهدایی از طرف دولت ژاپن در حال انجام است که در استان سیستان و بلوچستان نصب میشوند.
رئیس کل گمرک کشور در پایان با اشاره به اینکه میتوان گفت عملیات تجهیز گمرکات حساس کشور به ایکسری تا پایان سال ۹۷ به اتمام میرسد، خاطرنشان کرد: طبق برنامه در تجهیز گمرکات کشور از محصولات تولید داخل استفاده میکنیم و مناقصات بینالمللی است؛ در حوزه تردد مسافربری نیز در تمامی گمرکات از ایکسریهای چمدانی تولید داخل استفاده میکنیم.
