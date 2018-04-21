استفاده سیستم بانکی کشور ازمزایای کارت ملی هوشمند برای نخستین بار

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانک شهر،حسین محمد پورزرندی با تاکید بر اینکه بانک شهر حمایت از ارتقای فرهنگ کشور را بدون توجه به نگاه اقتصادی دنبال کرده و خواهد کرد،افزود: سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نیز قطعا با استقبال قابل توجه هموطنان مواجه خواهد شد؛ از این رو آماده ایم که بهترین و به روزترین سرویس های بانکی را به بازدیدکنندگان ارایه دهیم.

وی با بیان اینکه چندین هزار دستگاه کارت‌خوان در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بکار گرفته خواهد شد،ادامه داد: بانک شهر توانست در سال گذشته رضایت بیش از ۹۸ درصدی بازدیدکنندگان از نمایشگاه کتاب پایتخت را بدست بیاورد و قطعا حفظ رضایتمندی اهالی فرهنگ و کتابخوانی و همچنین افزایش این میزان در نمایشگاه امسال جزو مهمترین برنامه‌های این بانک خواهد بود.

مدیرعامل بانک شهر با اشاره به استفاده سیستم بانکی کشور از مزایای کارت ملی هوشمند برای نخستین بار، تاکید کرد: به همت متخصصان جوان کشور و همکاری نزدیک بانک شهر با سازمان ثبت احوال؛ دارندگان کارت ملی هوشمند واجد شرایط برای برخورداری از مزایای بن خرید کتاب در نمایشگاه کتاب تهران می توانند علاوه بر دریافت بن کارت فیزیکی، پرداخت به صورت مجازی (N F C) از کارت ملی هوشمند نیز برای دریافت بن کارت خود استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه این بانک توانسته است شعار اصلی خود (نوآوری در خدمت) را در تمامی عرصه ها محقق کند، ادامه داد: راه اندازی سرویس NFC برای نخستین بار در شبکه بانکی کشور از سوی بانک شهر نیز از اقدامات مهم در نمایشگاه کتاب سال گذشته بود.

پورزرندی با اشاره به پیشگامی بانک شهر در توجه به حوزه های فرهنگی و اجتماعی کشور،بخصوص حمایت از نمایشگاه های کتاب استانی افزود: معتقدیم باید تمامی دستگاه‌ها حمایت از حوزه فرهنگ را در صدر برنامه‌های خود قرار دهند، زیرا راه پیشرفت و تعالی کشور در توجه به این حوزه است.