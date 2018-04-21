به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد میرمیران، سوم اردیبهشت ماه و هم‌زمان با روز بزرگداشت معمار، برندگان این جایزه معمار را اعلام خواهد کرد. بر اساس این گزارش، در این مراسم، علاوه بر بزرگداشت روز معمار، یادمان و جایزه معماری میرمیران نیز اعلام می‌شود.

بر همین اساس نیز اهدای جوایز دوازدهمین دوره جایزه معماری میرمیران که شامل مسابقه طراحی مفهومی: معماری نور و سایه بود، نیز انجام خواهد شد.

همچنین نمایشگاهی از آثار منتخب دوازدهمین دوره جایزه معماری میرمیران نیز در این مراسم افتتاح می‌شود. این نمایشگاه که شامل آثار منتخب یازدهمین دوره جایزه معماری میرمیران با موضوع مسابقه طراحی مفهومی: معماری پاسخگو است.

ایراد سخنرانی تحت عنوان، معماری نور و سایه و برگزاری نمایشگاه کتاب و نشریات معماری، شهرسازی و هنر از دیگر برنامه‌های این جایزه هستند.

حضور در این مراسم برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.

علاقه‌مندان می‌توانند دوشنبه ۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۷ به تالار استاد جلیل شهناز واقع در خیابان طالقانی، بعد از خیابان ایرانشهر، خیابان موسوی شمالی، باغ هنر، خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.

بازدید از نمایشگاه آثار برگزیده یازدهمین دوره جایزه معماری میرمیران به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت و علاقه‌مندان می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.