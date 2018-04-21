تعطیلی قمارخانه اینترنتی در سمنان/ متهم ۱۷ ساله دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین صادقی صبح شنبه در جمع خبرنگاران از تعطیلی قمارخانه اینترنتی خبر داد و بابیان اینکه در این پرونده فردی با ترفندهای مختلف ضمن تبلیغ سایت خود جذب مخاطب را انجام می‌داد شناسایی شد، ابراز داشت: بنابر وظیفه پلیس فتا این وب سایت با موضوع قمار اینترنتی مورد پایش قرار گرفت که با توجه به اهمیت موضوع رسیدگی پرونده با هماهنگی مقام قضایی در دستور کار قرار گرفت.

وی از دستگیری متهم ۱۷ ساله در این پرونده خبر داد و افزود: علیرغم مستندات موجود، متهم در این پرونده با ترفندهای مختلف با مخفی نگه‌داشتن جرم خود سعی در گمراه کردن پلیس داشت.

رئیس پلیس فتا استان سمنان بابیان اینکه خانواده‌ها باید در حوزه فضای مجازی نظارت و دقت بیشتری را بر روی فرزندان خود داشته باشند، گفت: این نوجوان انگیزه خود را تفریح مطرح کرد که با توجه به این موضوع اگر خانواده‌ها توجه بیشتری بر فعالیت نوجوان خود داشتند این اتفاق برای این فرد اتفاق نمی‌افتاد.

صادقی در ادامه تصریح کرد: افراد باید نسبت به سایت‌ها و فضای مجازی کاملا هوشیار باشند و فریب کلاهبرداری‌های اینترنتی را نخورند به واسطه سایت‌های بازی و قمار سودجویان با دست‌یابی به رمز ورود و نام کاربری به‌حساب فرد قربانی به راحتی دسترسی خواهند داشت.

وی‌ بابیان اینکه در قوانین ایران در مواد ۷۰۵، ۷۰۷، ۷۱۰ و ۴۰۶ قانون مجازات اسلامی برای قمار و شرط‌بندی مجازات تعیین‌شده است، افزود: مردم می توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک در فضای سایبری مراتب را سریعاً از طریق وب سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند تا در اسره وقت به آن رسیدگی شود.