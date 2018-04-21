«ژیار» میزبان ۱۵ فیلمساز و عکاس جوان همدانی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سینمای جوان همدان، حبیب الله حیدری گفت: با اعلام نهایی اسامی پذیرفته شدگان جشنواره منطقه ای کردستان، مسافران همدانی جشنواره ژیار مشخص شدند.

مدیر انجمن سینمای جوانان استان همدان گفت: بر اساس گزارش دبیرخانه جشنواره منطقه‌ای ژیار فیلم‌های کوتاه «آلان» به کارگردانی مصطفی گندمکار، «منسی» به کارگردانی علیرضا معصومی، «مترسک» به کارگردانی علیرضا کلاهچیان، «در آینه» به کارگردانی هاشم علیایی مقدم، «بنگ بنگ» به کارگردانی اکبر ترابپور، «وضعیت سفید» به کارگردانی فاطمه شیرسرکانی، «توافق» به کارگردانی اعظم جعفری رستگار، «دیدبان» به کارگردانی نرگس رستمی معز، «غیرممکن وجود دارد» به کارگردانی محمود نظری، «ردپا» به کارگردانی نرگس رستمی معز، «فردا» به کارگردانی مهرداد سمواتی و فیلم کوتاه «لایک» به کارگردانی تورج هیبتی در بخش مسابقه دهمین جشنواره منطقه‌ای ژیار حضور دارند که با دیگر آثار راه یافته از بین ۷ استان رقابت خواهند کرد.

حیدری در ادامه اضافه کرد: در بخش مجموعه عکس نیز آقایان داود شوقیان از عکاسان دفتر همدان با ۶ عنوان عکس و همچنین مسعود بیات و پویا بیات هر کدام با یک عکس در بخش عکس رقابت می کنند.

وی افزود: فیلمسازان انجمن سینمای جوان همدان پس از دریافت فراخوان جشنواره ۵۲ عنوان فیلم به این دبیرخانه ارسال کردند که با اعلام رسمی از سوی جشنواره ۱۲ عنوان فیلم و ۳ مجموعه عکس در بخش مسابقه جشنواره حضور دارند.

دهمین جشنواره منطقه‌ای فرهنگ بومی فیلم و عکس «ژیار» به دبیری سالم صلواتی با شرکت استان‌های کرمانشاه، ایلام، لرستان، آذربایجان‌غربی، چهارمحال و بختیاری، کردستان و همدان طی روزهای ۱۸ تا ۲۰ اردیبهشت ماه در شهر سنندج برگزار می‌شود.