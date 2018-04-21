کاهش ۷ درصدی سفر در استان همدان

محمد رودباری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پارسال ۵۴۷ هزارو ۸۱۸ سفر در استان همدان ثبت شد، گفت: این در حالی است که در سال ۹۵ نزدیک به ۶۰۰ هزار سفر در استان انجام شده بود.

وی با اشاره به فعالیت ۵۱ شرکت مسافربری در استان همدان افزود: از این میزان سفر، ۱۰۲ هزارو ۷۰۹ سفر توسط ناوگان اتوبوسی، ۴۳۲ هزارو ۱۷۲ سفر توسط ناوگان مینی بوس سواری و ۱۲ هزارو ۹۳۷ سفر نیز توسط ناوگان دربستی انجام شده است.

رودباری همچنین از جابه جایی ۵ میلیون و ۵۱۹ هزارو ۶۵۲ مسافر در سال گذشته خبر داد و افزود: این رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته(سال ۹۵) ۱۱ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل راهداری استان همدان با تأکید بر اینکه استان همدان از شرایط و وضعیت ناوگان مسافری خوبی برخوردار است، عنوان کرد: ۸۰ درصد ناوگان اتوبوسی استان همدان vip است.

محمد رودباری تجهیز ۱۰۰ درصدی ناوگان اتوبوسی استان را به سامانه سپهتن از جمله اقدامات انجام شده عنوان و اضافه کرد: افزایش ایمنی و ارتقاء سطح کنترل و پایش لحظه‌ای(آنلاین) عملکرد ناوگان، از اهداف اصلی استفاده از این طرح است.

وی گفت: هم‌اکنون در سطح استان همدان بیش از ۳۲۰ دستگاه اتوبوس، هزار دستگاه مینی‌بوس و ۷۰۰ دستگاه سواری کرایه زیر نظر اداره کل راهداری استان همدان فعالیت می‌کند.

