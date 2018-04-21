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۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۳۲

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه خبر داد:

کسب رتبه برتر مسابقات جهانی نقاشی مصر توسط کودک کرمانشاهی

کسب رتبه برتر مسابقات جهانی نقاشی مصر توسط کودک کرمانشاهی

کرمانشاه- مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه از کسب رتبه برتر مسابقات جهانی نقاشی در مصر توسط کودک هنرمند کرمانشاهی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه، عضو کودک مرکز شماره ۷ کانون کرمانشاه موفق به کسب رتبه دوم در مسابقه نقاشی منطقه ای ۲۰۱۸ سازمان جهانی بهداشت شد.

مهناز فتاحی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه، با اعلام این خبر افزود: راستین عظیمی، عضو کانون پرورش فکری شماره ۷ شهر کرمانشاه، در گروه سنی ۸-۹ سال، توانست رتبه دوم را با موضوع (پوشش همگانی سلامت: سلامت برای همه") کسب کند.

فتاحی همچنین گفت: این عضو هنرمند، برگزیده در مسابقه نقاشی روز جهانی سلامت است که فروردین ماه امسال در دفتر منطقه ای سازمان واقع در قاهره مصر برگزار شد.

مدیرکل کانون استان کرمانشاه در پایان گفت: در میان شرکت کنندگان از ۲۲ کشور منطقه مدیترانه شرقی، ۱۲ اثر از دانش آموزان ایرانی در گروههای سنی مختلف موفق به کسب رتبه های اول تا پنجم در این منطقه شده اند که جوایز آنها از طریق دفتر سازمان جهانی بهداشت در ایران به ایشان اهدا می شود.

کد مطلب 4276566

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