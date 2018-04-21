رقابت ۲۸ حافظ و قاری در روز دوم مسابقات

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بین المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران در صبح روز دوم (شنبه یکم اردیبهشت‌ماه) شاهد رقابت ۱۵ حافظ و قاری است که ۶ نفر از آنها روشندل هستند.

براساس این گزارش شرکت‌کنندگان نوبت صبح روز دوم از کشورهای سریلانکا (حافظ روشندل)، لبنان (قاری روشندل)، قطر (حافظ روشندل)، غنا (قاری روشندل)، هند (حافظ روشندل)، مالاوی (قاری روشندل)، بلغارستان (حافظ بزرگسال)، فیلیپین (قاری بزرگسال)، بنگلادش (حافظ بزرگسال)، نیجریه (قاری بزرگسال)، مصر (حافظ بزرگسال)، لبنان (قاری و حافظ بزرگسال)، مالزی (قاری بزرگسال)، ترکیه (حافظ بزرگسال) هستند که با حضور در جایگاه به سوالات هیئت داوران پاسخ می‌دهند.

همچنین در نوبت صبح روز دوم سی‌وپنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران قاری نوجوان «مهدی عبدلی» به‌عنوان قاری افتخاری مراسم حضور داشت و آیاتی از کلام‌الله مجید را قرائت کرد.

نوبت عصر نیز از ساعت ۱۶ آغاز شده و در آن ۱۳ حافظ و قاری که ۶ نفر آن روشندل بوده و ۷ نفر در بخش بزرگسال به رقابت خواهند پرداخت.

برهمین اساس شرکت کنندگان در عصر روز دوم این دوره از مسابقات نمایندگان کشورهای سوریه، سوئد، نیجریه در رشته حفظ روشندلان و نمایندگان کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ترکیه،الجزایر دررشته قرائت روشندلان پاسخگو خواهند بود.

همچنین حفاظ کشورهای یمن، اردن، هند به ارائه محفوظات خود در بخش بزرگسال خواهند پرداخت و نمایندگان کشورهای سنگال، آذربایجان، بوسنی و اسلوونی در بخش قرائت بزرگسال به رقابت می پردازند.

گفتنی است، در نوبت عصر روز دوم سی‌وپنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران «مختار دهقان» به عنوان قاری افتخاری تلاوت کرده و «حمید رضا احمدی وفا» در بخش پایانی امروز به قرائت و تلاوت اذانگاهی می‌پردازد.