  1. دين، حوزه، انديشه
  2. قرآن و عترت
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۶

کسب موفقیت نمایندگان ایران در مسابقات قرآن بنگلادش

اسحاق عبداللهی؛ قاری قرآن و مهدی برنده؛ حافظ کل در جریان چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن بنگلادش به ترتیب موفق به دریافت مقام دوم و چهارم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن بنگلادش از ۲۷ تا ۲۹ آذر در داکا پایتخت این کشور و با حضور شرکت‌کنندگانی از ۳۰ کشور جهان همچون ایران، عربستان، بنگلادش، هند، مصر، اندونزی، مالزی، پاکستان، الجزایر، برونئی، کویت، تانزانیا و … برگزار شد.

اسحاق عبداللهی؛ قاری بین‌المللی رتبه دوم در رشته قرائت تحقیق و مهدی برنده؛ حافظ کل قرآن موفق به کسب مقام چهارمی این دوره از مسابقات شد.

این دو قاری و حافظ ایرانی پس از کسب این موفقیت، در هفته جاری در محافل گوناگون قرآنی بنگلادش به اجرای برنامه پرداخته و شنبه ششم دی‌ماه به کشور بازخواهند گشت.

فاطمه علی آبادی

