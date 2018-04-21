دستورالعمل تبدیل وضعیت شغلی ایثارگران فرهنگی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش دستورالعملی را خطاب به ادارات کل اموزش و پرورش به شرح زیر اعلام کرد:

در اجرای ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور و تبصره (۱) ذیل آن اعلام می‌دارد:

۱- تبدیل وضعیت کلیه کارکنان رسمی آزمایشی و پیمانی مشمول قانون مذکور، حداکثر پس از ۳ ماه و موافقت هسته گزینش و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه به رسمی قطعی بلامانع است.

افراد مشمول عبارتند از:

- جانبازان

- آزادگان

- رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه

- همسر و فرزندان شهدا

- همسر و فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر

- همسر و فرزندان آزادگان یکسال و بالای یکسال اسارت

- همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه

- خواهر و برادر شهید

- فرزندان جانباز زیر ۲۵درصد

- فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت

۲- تبدیل وضعیت خدمتی نیروهای قرارداد کار معین، مشمول این قانون دارای شناسه در صورت وجود سهمیه استخدامی، پست بلاتصدی متناسب با شرایط احراز رشته شغلی، تأمین اعتبار مربوطه، اخذ تأییدیه گزینش و سایر شرایط عمومی استخدام صرفاً پس از اعلام بنیاد شهید و امور ایثارگران (مرکز) و در سقف سهمیه قانونی مربوط به ایثارگران با رعایت سایر قوانین و مقررات امکان پذیر است، لیکن تبدیل وضعیت جانبازان معزز و فرزندان گرانقدر شهدای قراردادی نیازی به کسر سهمیه نداشته و استخدام آنان با رعایت سایر موارد اعلام شده بلامانع است.

۳- تبدیل وضعیت خدمتی نیروهای شرکتی طرف قرارداد با آموزش و پرورش مجوزی ندارد و بر اساس ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تثبیت رابطه کاری نیروهای ایثارگر شرکتی به صورت قرارداد دائم (قطعی) بر عهده شرکت های مربوطه است.