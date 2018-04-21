ایجاد پایگاه نظامی کوهستانی در مرز چین و افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، دفتر مطبوعاتی شورای امنیت ملی افغانستان با انتشار خبری گفت که «محمد حنیف اتمر» مشاور امنیت ملی این کشور در سفرش به چین با «لی زوچیگ» رئیس ستاد ارتش این کشور دیدار کرد.

در این دیدار هر دو طرف درباره همکاری‌های مشترک امنیتی و نظامی بین افغانستان و چین و نیز موضوعات امنیتی و نظامی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

اتمر در این دیدار، همکاری‌های نظامی چین با افغانستان و نقش کشورهای عضو سازمان همکاری‌ شانگهای را در امر مبارزه با تروریسم مهم خواند.

وی همچنین بر توسعه نقش کشورهای عضو سازمان همکاری‌ شانگهای در امر مبارزه با تروریسم و صلح و ثبات منطقه ای تاکید کرد.

مشاور امنیت ملی افغانستان همچنین نقش این سازمان را در قسمت تهیه تجهیزات نظامی برای نیروهای هوایی افغانستان، بسیار مهم خواند.

افزون بر این اتمر، ایجاد یک پایگاه نظامی کوهستانی توسط چین با هدف جلوگیری فعالیت‌های تروریستی در مناطق کوهستانی مرزی را مهم خواند. وی افزود که ایجاد یک پایگاه مجهز کوهستانی در چهارچوب نیروهای نظامی این کشور می‌تواند فعالیت‌های تروریست ها را در مناطق مرزی و کوهستانی محدود سازد.

وی همچنین در دیدار با رئیس ستاد مشترک ارتش چین خواهان تجهیز و حمایت نیروهای امنیتی حاضر در این پایگاه های کوهستانی شد.

در همین حال لی زوچینگ رییس ستاد ارتش چین از قربانی‌ها و رشادت های نیروهای امنیتی افغانستان در امر مبارزه با تروریسم قدردانی کرد و گفت که تروریسم خطری مشترک برای تمام منطقه و جهان است.

رئیس ستاد ارتش چین همچنین درباره همکاری‌های مشترک امنیتی و نظامی بین هر دو کشور به خصوص تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان ابراز آمادگی کرد.