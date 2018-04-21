پرداخت ها و قراردادهای سازمان بنادر شفاف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمدرضا الله‌یار درباره شفاف‌سازی قراردادها و پرداخت‌ها در سازمان، گفت: سازمان بنادر و دریانوردی سازمانی پروژه محور است، بنابراین باید بر اساس قواعد و اصول رایج در دنیا عمل کند. یکی از فعالیت هایی که در سال ۹۶ کلید خورد و در سال جاری هم در دستور کار قرار خواهد گرفت بحث مربوط به شفاف سازی فرآیندهای دستور پرداخت و قراردادها می باشد که تحت عنوان «مدیریت و کنترل پروژه» مطرح می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر حرکت پرشتابی در مدیریت و کنترل پروژه آغاز شده که بر اساس آن مرکز مدیریت پروژه ها و پیمان رسیدگی در سازمان بنادر و دریانوردی ایجاد شده است. همچنین سامانه جامع مدیریت پروژه نیز مدنظر قرار گرفته است که با لحاظ تاریخ تعیین شده، صورت وضعیت در کمترین زمان ممکن به صورت الکترونیکی صادر می شود.

عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: اثرات طرح یاد شده در مدتی که آغاز شده قابل مشاهده است و امیدواریم همه پروژه‌های سازمان بنادر و دریانوردی در سال ۹۷ از این مسیر طی شود، موضوعی که موجب تعدیل هزینه‌ها و جریمهها خواهد شد.

گردشگری دریایی یکی از وظایف مهم سازمان بنادر است

الله یار خاطرنشان کرد: مساله دیگری که در سال جاری به آن خواهیم پرداخت، توجه به زیرساخت های گردشگری است. گردشگری دریایی یکی از وظایف مهم سازمان بنادر و دریانوردی در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی به شمار می آید چرا که توسعه گردشگری دریایی موجب خواهد شد بسیاری از مشکلات کشور در بخش اقتصادی و اجتماعی و به طور ویژه اشتغال‌زایی حل شود.

وی درباره فعالیت دیگری که سازمان بنادر و دریانوردی در سال جاری دنبال خواهد کرد، یادآور شد: وظیفه دیگری که در سال گذشته کلید خورد و در سال جاری با سرعت بیشتری ادامه پیدا می کند، فاز ۲ طرح جامع بنادر بازرگانی کشور است. فاز یک این طرح انجام شده است و باید نقشه ای برای سایر بنادر تهیه شود.

آغاز پروژه مطالعاتی تعامل شهر و بندر

معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی با بیان اینکه تعامل شهر و بندر موضوع دیگری است که در گذشته کمتر به آن توجه شده است و باید بین این دو تعادلی برقرار شود، چراکه هر کدام نسبت به دیگری وظیفه ای دارند گفت: پروژه مطالعاتی این طرح آغاز شده و امیدواریم مطالعات خود را به صورت عملیاتی پیش ببریم و سالانه مشخص کنیم چه وظایف و انتظاراتی بین شهر و بندر برقرار است تا تعامل بیش از گذشته ایجاد شود و این دو جدای از یکدیگر عمل نکنند. هفته گذشته نیز اولین جلسه مشترک برای تعامل شهر و بندر برگزار شد.

توجه بیش از پیش به بخش نگهداری

وی افزود: از دیگر برنامه های سال جاری توجه بیش از پیش به دارایی های سازمان بنادر و دریانوردی در بخش نگهداری است. طرحی در قالب پروژه های تحول آفرین در سال جاری در دستور کار قرار می گیرد تا براساس آن مدیریت تجهیزات و ابنیه در قالب یک سیستم و ساختار پیش برود و به نحو مطلوب نگهداری و مدیریت صورت گیرد، اتفاقی که موجب خواهد شد با کمترین هزینه به نگهداری تجهیزات، تاسیسات و ابنیه دست پیدا کنیم.