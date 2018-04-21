به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که یکشنبه دوم اردیبهشت همزمان با میلاد حضرت سجاد(ع) پیام آور کربلا، برگزار می شود، حمید حسام، نویسنده کتاب و چهره برگزیده هنر انقلاب، پروانه چراغ نوروزی، همسر شهید و راوی کتاب، بهناز ضرابی زاده، نویسنده و کارشناس ادبی، گلعلی بابایی، نویسنده و کارشناس ادبی حضور خواهند یافت و حمیدباباوند، کارشناس-مجری این نشست خواهد بود. جمعی از همسران شهدای مدافع حرم میزبان این نشست خواهند بود. خوانش تکه هایی از کتاب از دیگر بخش های این برنامه خواهد بود.

«خداحافظ سالار» خاطرات پروانه چراغ نوروزی، همسر سرلشکر همدانی است از همراهی با همسرش در روزهای مبارزه است. روایت شیرین این اثر که به قلم حمید حسام نگارش یافته است.

کتاب «خداحافظ سالار» داستانی است که شروع ماجرای آن از سال ۱۳۹۰ است، که شهید همدانی خانواده خود را در اوج بحران سوریه که دمشق در آستانه سقوط بود، آگاهانه به دمشق می‌برد. زندگی شهید همدانی پر بوده از حادثه، مجروحیت، گمنامی و کارهای بزرگی که ناشناخته مانده است و بخشی از کتاب به خاطرات و نقش شهید همدانی در تاسیس ۳ لشکر سپاه در سال‌های دفاع مقدس، و ماموریت‌های متعددی از جمله حضور وی در آفریقا و نهایتا دفاع از حرم اهل‌بیت در سوریه می‌پردازد. همه این‌ها در کنار شنیدنی‌های قصه حرم و مقابله با تفکیری‌ها در کتابی به عنوان خداحافظ سالار جمع شده است.

این نشست یکشنبه دوم اردیبهشت ساعت ۱۶ در فرهنگسرای انقلاب اسلامی به نشانی بزرگراه شهید نواب صفوی، تقاطع پل کمیل، ابتدای کمیل شرقی واقع شده است.