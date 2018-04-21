خروج ۳۲۰۰ تن از عناصر مسلح سوری از القلمون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک منبع امنیتی سوری اعلام کرد که دست کم ۳۲۰۰ نفر از عناصر مسلح معارض سوری به همراه خانواده هایشان از مناطق «القلمون شرقی» در حومه دمشق خارج شده اند و در منطقه ناصریه تجمع کرده اند تا به سوی جرابلس شمالی در ادلب شمالی انتقال داده شوند.

شبکه الاخباریه سوریه هم گزارش داده بود که تعدادی از اتوبوس های حامل عناصر مسلح و خانواده هایشان از الرحیبه و جیرود و الناصریه در حومه دمشق خارج شده اند و تأکید کرده که بر اساس توافقی که برای خروج این افراد از این منطقه شکل گرفته است قرار شده است تا عناصر مسلح سلاح های سنگین و انبارهای سلاح خود را تحویل دهند.

شب گذشته با حمایت روسیه توافق شد تا عناصر مسلح از القلمون شرقی خارج شده و به ادلب شمالی انتقال داده شوند. این توافق با خروج عناصر مسلح از سه منطقه از صبح امروز آغاز شده است.