۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۳۷

کاهش سرفاصله حرکت قطارها در خط ۳ مترو با احداث پایانه آزادگان

مدیرعامل شرکت قطارهای شهری تهران و حومه از کاهش سرفاصله حرکت قطارها در خط ۳ مترو با احداث پایانه آزادگان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی امام با بیان این که با احداث پایانه آزادگان، ضمن ایجاد فضایی برای سرویس های اولیه و تعمیرات ادواری قطار های شهری، محلی برای پارکینگ واگن های خط ۳ مترو تهران ایجاد خواهد شد و این امر علاوه بر افزایش بازدهی خط، به کاهش سرفاصله حرکت قطارها در خط ۳ منجر خواهد شد گفت: قبل از شروع فصل تابستان، فراخوان انتخاب پیمانکار پروژه احداث پایانه آزادگان در جنوبی ترین نقطه خط ۳ مترو برگزار خواهد شد تا یکی از نواقص مهم این خط ۳۳ کیلومتری بر طرف شود.

وی افزود: در تمام خطوط مترو، ایجاد مکانی در انتها یا ابتدای خط لازم است تا محلی برای پارکینگ واگن ها و همچنین ایجاد سوله های بازدید و تعمیرات در اختیار باشد. متاسفانه خط ۳ مترو که از جمله پر مسافرترین خطوط راه آهن شهری است، از داشتن چنین مکانی محروم بوده و به همین جهت از سال گذشته نشست هایی به منظور بررسی وضعیت واگذاری پروژه ساخت پایانه آزادگانبه پیمانکار ذی صلاحدر قالب قرارداد طرح، اجرا و تامین منابع مالی برگزار شده است. به این ترتیب انتظار می رود تابستان امسال با مشخص شده وضعیت فراخوان  پیش رو، عملیات اجرایی ساخت پایانه آزادگان آغاز شود.

بر اساس گزارش روابط عمومی شرکت مترو، امام در بخش دیگری از صحبت­های خود، به ایجاد تونلی در شمال خط ۳ مترو که ظرفیت پذیرش ۶ رام قطار در زمان توقف (پارکینگ) را داشته باشد، اشاره کرد که البته این تونل به دلیل قرار گرفتن در زیر کوه، از دشواری های اجرایی خاص خود برخوردار است.

نورا حسینی

