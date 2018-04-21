  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۰۳

حضور پهلوان‎زاده در جلسه کمیته قوانین فدراسیون جهانی شطرنج

حضور پهلوان‎زاده در جلسه کمیته قوانین فدراسیون جهانی شطرنج

رئیس فدراسیون شطرنج به عنوان یکی از پنج عضو کمیته قوانین فدراسیون جهانی شطرنج در نشست امروز این کمیته شرکت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیته قوانین فدراسیون جهانی شطرنج با حضور مهرداد پهلوان زاده رئیس فدراسیون شطرنج در لهستان برگزار شد. «آشوت وارداپتیان» از ارمنستان و «توماس دلگا» از لهستان، رئیس و دبیر این کمیته هستند.

همچنین «فرانسا داپیران» از ایتالیا و «استوارت روبن» از انگلستان دیگر اعضای کمیته قوانین فدراسیون جهانی شطرنج هستند. 

بررسی سوالات مربوط به قوانین مصوبه شطرنج در سال ۲۰۱۸، اصلاحات قوانین کلی رقابتها، به روز رسانی مباحث قوانین شطرنج و مقررات عمومی رقابتها از جمله دستورالعمل های این جلسه بود.

کد مطلب 4276982
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها