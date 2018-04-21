به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیته قوانین فدراسیون جهانی شطرنج با حضور مهرداد پهلوان زاده رئیس فدراسیون شطرنج در لهستان برگزار شد. «آشوت وارداپتیان» از ارمنستان و «توماس دلگا» از لهستان، رئیس و دبیر این کمیته هستند.

همچنین «فرانسا داپیران» از ایتالیا و «استوارت روبن» از انگلستان دیگر اعضای کمیته قوانین فدراسیون جهانی شطرنج هستند.

بررسی سوالات مربوط به قوانین مصوبه شطرنج در سال ۲۰۱۸، اصلاحات قوانین کلی رقابتها، به روز رسانی مباحث قوانین شطرنج و مقررات عمومی رقابتها از جمله دستورالعمل های این جلسه بود.