رتبه ممتاز بوشهر از نظر سواد سلامت/دیابت عامل اول مرگ و میر استان

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کشمیری ظهر شنبه در جمع اعضای کانون بسیج جامعه پزشکی استان بوشهر با تبریک اعیاد شعبانیه اظهار داشت: به منظور توسعه بخش سلامت در استان بوشهر تلاشهای خوبی صورت گرفته و شاهد دستیابی به موفقیتهای خوبی هستیم.
وی با اشاره به برخی برنامههای هفته سلامت در استان بوشهر بیان کرد: در این هفته ۱۰ پروژه آغاز خواهد شد و ۱۷ طرح با زیربنای سه هزار و ۶۸۹ مترمربع و اعتبار ۱۱۶ میلیارد ریال به بهره برداری میرسد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به افتتاح سه مرکز جامع سلامت و سلامت دهان و دندان، یک اورژانس جادهای و ۹ خانه بهداشت روستایی، افزود: تنگستان و بوشهر با پنج و چهار طرح بیشترین طرحهای افتتاحی را در هفته سلامت به خود اختصاص دادهاند.
کشمیری بیان کرد: خودمراقبتی اصل مهمی در تأمین سلامت جامعه است که با توجه به سیاستهای وزارت بهداشت، استان بوشهر جایگاه اول در بین استانهای کشور را کسب کرده است.
وی بیان داشت: هم استانیهای ما در خصوص سطح سواد سلامت در رتبه بالایی قرار دارند اما در خصوص عمل کردن به این مهم موفق نبوده و کمتحرکترین استان کشور و همچنین جزو سه استان با آمار بالای بیماری دیابت هستیم.
دیابت و عوارض آن عامل اول مرگ در استان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: بالاترین علت مرگومیر در کشور مربوط به بیماریهای قلبی و عروقی است درحالیکه در استان بوشهر بیماری دیابت و عوارض ناشی از آن در اولویت علل و عوامل مرگومیر هم استانیها قرار دارد.
کشمیری ضمن تقدیر از تلاشهای ایثارگرانه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: در سالهای گذشته شاهد زحمات و برنامههای بسیار کاربردی بسیج جامعه پزشکی استان در کنار دانشگاه بودهایم و در سال جاری نیز تمام امکانات خود را در خدمت بسیج جامعه پزشکی و پایگاههای مقاومت قرار میدهیم تا حضور آنان در ارائه خدمت پررنگتر از گذشته نمود پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: هدف ما تعامل و همکاری دانشگاه علوم پزشکی و بسیج جامعه پزشکی است که امید است با همکاری یکدیگر در جهت رفاه حال هم استانیها بتوانیم خدمات بیشتر و باکیفیتتری ارائه کرده و بر معنویت خود بیافزاییم.
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