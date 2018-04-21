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۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۱۷

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مطرح کرد؛

رتبه ممتاز بوشهر از نظر سواد سلامت/دیابت عامل اول مرگ و میر استان

رتبه ممتاز بوشهر از نظر سواد سلامت/دیابت عامل اول مرگ و میر استان

بوشهر - رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: با تلاش‌های صورت گرفته برای ارائه آموزش‌های مناسب، استان بوشهر از نظر سواد سلامت در رتبه ممتاز کشوری قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کشمیری ظهر شنبه در جمع اعضای کانون بسیج جامعه پزشکی استان بوشهر با تبریک اعیاد شعبانیه اظهار داشت: به منظور توسعه بخش سلامت در استان بوشهر تلاش‌های خوبی صورت گرفته و شاهد دستیابی به موفقیت‌های خوبی هستیم.

وی با اشاره به برخی برنامه‌های هفته سلامت در استان بوشهر بیان کرد: در این هفته ۱۰ پروژه آغاز خواهد شد و ۱۷ طرح با زیربنای سه هزار و ۶۸۹ مترمربع و اعتبار ۱۱۶ میلیارد ریال به بهره برداری می‌رسد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به افتتاح سه مرکز جامع سلامت و سلامت دهان و دندان، یک اورژانس جاده‌ای و ۹ خانه بهداشت روستایی، افزود: تنگستان و بوشهر با پنج و چهار طرح بیشترین طرح‌های افتتاحی را در هفته سلامت به خود اختصاص داده‌اند.

کشمیری بیان کرد: خودمراقبتی اصل مهمی در تأمین سلامت جامعه است که با توجه به سیاست‌های وزارت بهداشت، استان بوشهر جایگاه اول در بین استان‌های کشور را کسب کرده است.

وی بیان داشت: هم استانی‌های ما در خصوص سطح سواد سلامت در رتبه بالایی قرار دارند اما در خصوص عمل کردن به این مهم موفق نبوده و کم‌تحرک‌ترین استان کشور و همچنین جزو سه استان با آمار بالای بیماری دیابت هستیم.

دیابت و عوارض آن عامل اول مرگ در استان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: بالاترین علت مرگ‌ومیر در کشور مربوط به بیماری‌های قلبی و عروقی است درحالی‌که در استان بوشهر بیماری دیابت و عوارض ناشی از آن در اولویت علل و عوامل مرگ‌ومیر هم استانی‌ها قرار دارد.

کشمیری ضمن تقدیر از تلاش‌های ایثارگرانه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: در سال‌های گذشته شاهد زحمات و برنامه‌های بسیار کاربردی بسیج جامعه پزشکی استان در کنار دانشگاه بوده‌ایم و در سال جاری نیز تمام امکانات خود را در خدمت بسیج جامعه پزشکی و پایگاه‌های مقاومت قرار می‌دهیم تا حضور آنان در ارائه خدمت پررنگ‌تر از گذشته نمود پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: هدف ما تعامل و همکاری دانشگاه علوم پزشکی و بسیج جامعه پزشکی است که امید است با همکاری یکدیگر در جهت رفاه حال هم استانی‌ها بتوانیم خدمات بیشتر و باکیفیت‌تری ارائه کرده و بر معنویت خود بیافزاییم.
 

کد مطلب 4277002

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