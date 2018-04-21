به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند بعدازظهر شنبه در نشست ستاد اربعین استان بوشهر ضمن تبریک اعیاد شعبانیه اظهار داشت: اربعین یک روز بزرگ است که شاهد حضور گسترده مردم مسلمان در نقاط مختلف جهان در این برنامه هستیم.

وی با اشاره به برگزاری مراسم و برنامه‌های مختلف اربعین به صورت مردمی، تصریح کرد: از ابتدا تاکنون این برنامه‌ها به صورت خودجوش و با محوریت مردم برگزار می‌شده است.

استاندار بوشهر با تاکید بر اینکه باید از دولتی‌برگزارشدن برنامه‌های اربعین پرهیز شود، اضافه کرد: مراسم مختلف مربوط به دین و اسلام همواره رنگ و بوی مردمی داشته است و نباید به صورت دولتی برگزار شود و مردم باید محور این برنامه‌ها باشند.

وی با اشاره به تشکیل نخستین ستاد اربعین حسینی در استان بوشهر با حضور حسین ذالفقاری رئیس ستاد مرکزی اربعین، مسئولان هیئت‌های مذهبی و مواکب خاطرنشان کرد: سال گذشته در هفت نشست ستاد اربعین استان ۳۸ مصوبه گذرانده شد.

گراوند با اشاره به برپایی ۱۱ موکب در خاک عراق توسط زائران استان بوشهر در اربعین گذشته افزود: ویزای حضور در اربعین حسینی در کربلای معلی برای ۱۷ هزار و ۶۱۰ زائر بوشهری در سال گذشته صادر شد.

وی با اشاره به اینکه اعزام و حضور زائران در اربعین سال قبل بدون مشکل انجام شد، تصریح کرد: باید از ظرفیت بزرگ اربعین به بهترین صورت استفاده شود.

استاندار بوشهر خواستار رفع مشکل زائران استان بوشهر به ویژه در زمینه دریافت روادید شد و ادامه داد: امکانات لازم برای صدور روادید در اعزام به کربلای معلی در ایام اربعین فراهم شود.