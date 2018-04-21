  1. استانها
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۷:۱۶

استاندار بوشهر:

برنامه‌های اربعین حسینی در استان بوشهر به صورت مردمی برگزار شود

بوشهر - استاندار بوشهر با تاکید بر اینکه باید از دولتی‌برگزارشدن برنامه‌های اربعین پرهیز شود، گفت: برنامه‌های اربعین حسینی در استان بوشهر به صورت مردمی برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند بعدازظهر شنبه در نشست ستاد اربعین استان بوشهر ضمن تبریک اعیاد شعبانیه اظهار داشت: اربعین یک روز بزرگ است که شاهد حضور گسترده مردم مسلمان در نقاط مختلف جهان در این برنامه هستیم.

وی با اشاره به برگزاری مراسم و برنامه‌های مختلف اربعین به صورت مردمی، تصریح کرد: از ابتدا تاکنون این برنامه‌ها به صورت خودجوش و با محوریت مردم برگزار می‌شده است.

استاندار بوشهر با تاکید بر اینکه باید از دولتی‌برگزارشدن برنامه‌های اربعین پرهیز شود، اضافه کرد: مراسم مختلف مربوط به دین و اسلام همواره رنگ و بوی مردمی داشته است و نباید به صورت دولتی برگزار شود و مردم باید محور این برنامه‌ها باشند.

وی با اشاره به تشکیل نخستین ستاد اربعین حسینی در استان بوشهر با حضور حسین ذالفقاری رئیس ستاد مرکزی اربعین،  مسئولان هیئت‌های مذهبی و مواکب خاطرنشان کرد: سال گذشته در هفت نشست ستاد اربعین استان ۳۸ مصوبه گذرانده شد.

گراوند با اشاره به برپایی ۱۱ موکب در خاک عراق توسط زائران استان بوشهر در اربعین گذشته افزود: ویزای حضور در اربعین حسینی در کربلای معلی برای ۱۷ هزار و ۶۱۰ زائر بوشهری در سال گذشته صادر شد.

وی با اشاره به اینکه اعزام و حضور زائران در اربعین سال قبل بدون مشکل انجام شد، تصریح کرد: باید از ظرفیت بزرگ اربعین به بهترین صورت استفاده شود.

استاندار بوشهر خواستار رفع مشکل زائران استان بوشهر به ویژه در زمینه دریافت روادید شد و ادامه داد: امکانات لازم برای صدور روادید در اعزام به کربلای معلی در ایام اربعین فراهم شود.

