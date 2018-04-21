به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، امیر سرتیپ امیر حاتمی در پایان سفر به عراق در جمع خبرنگاران، با تقدیر از میهمان‌نوازی وزیر دفاع عراق در این سفر اظهار داشت: ‌پیوندهای فرهنگی، دینی و تاریخی بسیاری بین دو کشور ایران و عراق وجود دارد که این پیوندها بسترساز همکاری و تعامل هر چه بیشتر دو کشور عراق و ایران شده است.

وی با بیان اینکه روابط دو کشور دوست و برادر ‌ایران و عراق از استحکام قوی و خاصی برخوردار است، افزود: ‌روابط دو کشور ‌در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و دفاعی ریشه‌دار و حائز اهمیت بوده و ‌این روابط به هیچ وجه تحت تاثیر شیطنت‌های مداخله‌جویانه قرار نخواهد گرفت.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به دیدار با وزرای کشور، دفاع، وزیر ارتباطات و مشاور امنیت ملی عراق خاطرنشان کرد: در این دیدارها بر توسعه تعاملات دوجانبه و تقویت روابط نظامی، دفاعی و امنیتی تاکید شد.

وی با بیان اینکه مذاکرات و گفت‌وگوهای صورت گرفته بستر تعامل و همکاری‌های فنی، تخصصی و دفاعی هرچه بیشتر بین دو کشور را فراهم خواهد کرد، گفت: چشم‌انداز گسترش همکاری‌ها بین ایران و عراق بسیار گسترده و عمیق است و جمهوری اسلامی ایران مشارکت در بازسازی عراق را وظیفه خود می‌داند.

امیر سرتیپ حاتمی با اشاره به برگزاری نخستین کمیسیون عالی مشترک همکاری‌های دفاعی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق تصریح کرد: در این نشست به اهداف مورد نظر دست یافتیم و بسیار علاقمندیم ‌همکاری‌های دفاعی و نظامی بین دو کشور ایران و عراق ‌به بالاترین سطح تعاملات خود برسد.‌

وی با تشکر از دعوت وزیر دفاع عراق برای حضور در این کشور، نتایج دیدارها و مذاکرات را نتیجه‌بخش و مفید دانست و ادامه داد: ‌سیاست جمهوری اسلامی ایران ‌کمک و یاری به مردم و دولت عراق در تمام شرایط است و ‌با شکست داعش اولویت‌مان ‌کمک به بازسازی عراق است.

وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران نشست کمیته اطلاعاتی چهارجانبه نظامی با حضور فعالان نظامی و امنیتی ایران، روسیه، سوریه و عراق را بسیار موثر و مفید دانست و گفت: همکاری‌ این چهار کشور در مقابله با تروریسم برای تامین امنیت و ثبات عراق و منطقه بسیار موثر بود و این همکاری باید مبنایی برای همکاری‌های بعدی باشد.

وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در همه شرایط در کنار دولت و ملت عراق است، تاکید کرد: ‌ما از انسجام عراق‌ برای پیشرفت و سربلندی این کشور حمایت می‌کنیم.