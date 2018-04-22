رکوردی دیگر برای «مسی»/ سلطان گلزنی در فینال حذفی

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که بعد از قهرمانی تیم فوتبال بارسلونا در جام حذفی اسپانیا با برتری ۵ بر صفر مقابل سویا احتمالا همه تیترهای روزنامهها اشاره به آندرس اینیستا و جدایی آخر فصل او از بارسا خواهد داشت، مسی دوباره توانست رکوردی به نام خودش ثبت کند و به رکورد گلزنی تلمو زارا در فینال جام حذفیها رسید.
بارسلونا در این فصل مسی را در یکی از آمادهترین شرایطش در اختیار داشته است و در بازی با سویا هم او مانند دیگر بازیها مهره اصلی تهاجمی تیمش بود.
در ورزشگاه واندا متروپولیتانو، مسی توانست رکوردی را به دست آورد که در ۶۸ سال اخیر در اختیار تلمو زارا بود. گل نیمه اول او ششمین گل او در فینال جام حذفیها بود و باید یادآور شویم که او حالا در ۵ فینال متفاوت جام حذفی گلزنی کرده است.
همچنین گلی که او در دیدار فینال شنبهشب زد گل شماره ۳۲ او مقابل سویا در سی و چهارمین بازیاش مقابل این تیم بود.
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