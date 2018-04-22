سرمربی نفت تهران به نشست خبری نیامد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مسابقه تیمهای پارس جنوبی جم و نفت تهران که با برتری سه بر صفر تیم پارس جنوبی جم همراه بود، هومن افاضلی سرمربی تیم فوتبال نفت تهران به کنفرانس خبری نیامد و ناصر فریادشیران که به جای وی شرکت کرد.
مربی تیم فوتبال نفت تهران در جمع خبرنگاران با تبریک به تیم پارس جنوبی جم برای پیروزی در این مسابقه اظهار داشت: پارس جنوبی جم تیم خوبی است و شایسته قرار گرفتن در جمع بالانشینان جدول است.
فریادشیران بیان کرد: افاضلی سرمربی تیم فوتبال نفت تهران شرایط مناسبی برای حضور در این نشست خبری نداشت و حاضر نشد.
وی با اشاره به استفاده از جوانان این تیم در مسابقه با پارس جنوبی جم خاطرنشان کرد: وضعیت تیمی که نه بدنسازی داشته و نه اردوی خوبی داشته است بهتر از این نمیشود و نتیجه آن سقوط است.
مربی تیم فوتبال نفت تهران تصریح کرد: خیلیها با هم همکاری کردند تا نفت به این سرنوشت دچار شود و در حالی که خیلی از تیمها از بودجه دولتی استفاده میکنند ولی ما از آن محروم بودیم.
وی مجمع نفت را مقصر اصلی سقوط این تیم دانست و افزود: یک تیم ورشکسته که از لحاظ ذهنی وضعیت خوبی ندارد و جیبش هم خالی است نمیتواند با تیمهایی که تا دندان مسلح هستند رقابت کند.
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