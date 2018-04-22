دوست دارم در استقلال بمانم/امروز همه خوزستان خوشحال بود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی عصر امروز پس از پیروزی خانگی تیمش در برابر سپاهان اصفهان در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: هر دو تیم برای سقوط نکردن بازی می‌کردند و حساسیت بازی به حدی بود که هیچ‌کس توجهی به سرعت بالای باد در جریان بازی نمی‌کرد ولی امروز خوزستانی‌ها نشان دادند که در شرایط حساس می‌توانند کارهای بزرگی انجام دهند.

وی افزود: از تمام افرادی که برای حمایت از ما به ورزشگاه آمدند، تشکر می‌کنم. تیم واقعاً شرایط بدی داشت ولی خوشبختانه اکنون شرایط ما بسیار خوب است. امیدوارم سال آینده تیم خوبی داشته باشیم.

ویسی با اشاره به اینکه در پنج بازی اخیر مثل قهرمان بازی کردیم، عنوان کرد: آن سالی که قهرمان شدیم، فلسفه ما این بود که در هر پنج هفته، هشت امتیاز کسب کنیم ولی در پنج هفته اخیر لیگ برتر امسال ما ۱۰ امتیاز کسب کردیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان گفت: عادل کلاه‌کج در این فصل به درد ما خورد و او مثل یک مربی به ما کمک کرد. به بزرگ‌ترهای تیم گفتم امروز باید آنها تیم را دربیاورند و من هیچ‌کاره هستم.

ویسی در خصوص اینکه آیا فصل آینده هم کنار تیم استقلال خوزستان حضور خواهد داشت یا خیر؟ نیز گفت: سالی که با این تیم قهرمان شدیم گفتم دوست دارم بمانم ولی بعد که رفتم مردم از من ناراحت شدند ولی خودشان گفتند برو. اکنون نیز دوست دارم در کنار تیم بمانم ولی من یک مربی حرفه‌ای هستم و اگر شرایط تیم خوب نباشد و پیشنهاد بهتری داشته باشم، می‌روم.

وی در خصوص اینکه تاکنون باشگاه استقلال خوزستان صحبتی برای ماندن شما در تیم برای فصل آینده داشته است، اظهار کرد: تاکنون صحبتی در این خصوص انجام نشده است.

ویسی در پایان گفت: امروز بچه‌های آبادان به رختکن تیم آمدند و اعلام حمایت کردند. فولادی‌ها هم در ورزشگاه حضور داشتند. از اغلب شهرهای خوزستان امروز برای حمایت از تیم ما در وزرشگاه حضور داشتند و همه با هر زبان و شهری برای موفقیت خوزستان تلاش کردند و خوشحال بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت‌های هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال کشور، تیم‌های استقلال خوزستان و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان عصر امروز در ورزشگاه الغدیر اهواز به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی با پیروزی تیم خوزستانی به پایان رسید. با این نتیجه بقای استقلال خوزستان در لیگ برتر فصل آینده هم قطعی شد.