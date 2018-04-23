«احضار» به روزهای پایانی تولید رسید/ یک عاشقانه ترسناک

به گزارش خبرگزاری مهر، شهاب کاظمی مجری طرح «احضار» با اشاره به روزهای پایانی تولید سریال گفت: «احضار» آخرین مراحل آماده‌سازی را می‌گذراند و به زودی آماده توزیع در شبکه نمایش خانگی می‌شود.



کاظمی با اشاره به تلاش کارگردان و تیم تولید در ۳ سال گذشته ادامه داد: رسیدن به کیفیتی بالا از تصویرسازی در ژانر دلهره‌آور و ایجاد جذابیت دراماتیک در جهت احترام به ذائقه مخاطب از مهمترین اهداف تولید «احضار» بوده است.

سریال «احضار» به زودی از طریق گلرنگ‌ رسانه به شبکه خانگی عرضه خواهد شد.

در خلاصه داستان «احضار» آمده است: اغلب ترس ها با شناخت از بین می‌روند، اما ترس هایی که تا مرگ ناشناخته می‌مانند، هرگز رهایمان نمی‌کنند.



فهرست کامل عوامل سریال «احضار» به شرح زیر است: طراح، تهیه کننده و کارگردان: رامین عباسی زاده، جانشین تهیه و مدیر تولید: حسین صیف، مجری طرح: شهاب کاظمی، ناظر طرح: حمیدرضا جبینی، نویسندگان: نوید میهن دوست، محسن سرتیپی، مدیر فیلمبرداری: مرتضی غفوری، تصویربردار: کوروش کلهر، مدیر صدابرداری: مسعود شاهوردی، صداگذاری: محمود خرسند، مدیر برنامه ریزی: علی عباسی زاده، دستیار کارگردان: امیر عموری، طراح صحنه: رامین عباسی زاده، طراح گریم: رامین مجردی، طراح لباس: سمیرا کشورنژاد، تدوین: نوید توحیدی، عکاس: امیر اماملی، جلوه های میدانی: محسن روزبهانی، جلوه های کامپیوتری: رضا اخلاقی، بدلکاری: کیوان رضایی، سرمایه‌گذاران: گلرنگ رسانه، حنان فیلم، بازیگران: سلیمه رنگزن، الهه جعفری، شهریار ربانی، کیمیا ملایی، بنیامین پیروانی، یاسمن همتی، حسین صیف، نرگس امینی، شیما مرزی، مریم عباس زاده، سهیل محمودی، بهار خانی.