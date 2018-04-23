جامعه خوزستان امروز به گسترش فرهنگ اشتغال و کارآفرینی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاح دومین نمایشگاه آموزش و صنایع وابسته در اهواز اظهار کرد: تمام امکانات استان باید برای توسعه اشتغال و کارآفرینی بسیج شود. برگزاری چنین نمایشگاه هایی برای نشان دادن توانمندی های استان و همچنین آشنا کردن و وزن کردن و مطلع شدن از داشته ها و توانمندی های استان و پیدا کردن کارآفرینان و تبادل بین آنها و ایجاد ارتباط مستمر است.



وی افزود: علاوه بر این فکر می کنم نکته مهم این نمایشگاه گسترش و رواج و عمق بخشیدن به فرهنگ کارآفرینی در جامعه است جامعه امروز خوزستان ما نیاز به گسترش فرهنگ کار، اشتغال و همچنین کارآفرینی دارد؛ باید کارآفرینی تکریم شود و کارآفرینان احترام شوند و جامعه، جوانان، نوجوانان همه و همه تشویق به این امر مهم شوند.



استاندار خوزستان گفت: در تمام جوامع کارآفرینان کمتر از ۱۰ درصد هستند اما همان ها موتور محرک اشتغال هستند؛ همان حداقل ۱۰ درصد، مولدان جامعه طراحان و مهندسان ترسیم نقشه راه و اشتغال هستند به همین علت تعداد کارآفرینان در هر جامعه ای محدود است ولی نقش و اثرگذاری آنها بسیار گسترده است.



شریعتی افزود: پس چنین نمایشگاه هایی برای شناخت آن تعداد محدود است؛ برای میدان و فضا دادن به همین تعداد محدودی است که هر کدام می تواند فرصت های شغلی جدیدی را ایجاد کنند. اگر هم جامعه ای آن چهره ای که از آن نشان داده می شود و بروز داده می شود چهره کریه و ناامیدکننده و مأیوس کننده باشد اولین طیفی که از آن خارج می شود و بیرون می رود همین افراد مولد و کارآفرین هستند.



وی بیان کرد: پس کوبیدن به طبل ناامیدی فکر نکنیم اذهان را به سمت استان متمرکز می کنیم اتفاقا باعث خروج جامعه مولد می شویم و یأس و ناامیدی را در جامعه تشدید می کنیم و به تبع آن فضای کسب و کار را از بین می بریم و آسیب می زنیم و آسیب زدن به این فضا مواجه می شود با خروج نیروهای مولد و اثرگذار بعد هم خودمان می آییم و شکوه می کنیم از اینکه اشتغال در جامعه نیست و مشکل داریم در صورتی که با کار خودمان، سهوی و یا عمدی جامعه را تهی می کنیم و بر این دور باطل می افزاییم.



شریعتی تصریح کرد: همه وظیفه داریم که شرایط جامعه را به سمت نشاط، امید و .. پیش ببریم و ترغیب و تشویق و تبلیغ کنیم شرایط مناسب استان را و امنیت سرمایه گذاری ایجاد کنیم تا بخش مولد جامعه و کارآفرینان برای فعالیت رغبت داشته باشند.



استاندار خوزستان گفت: اولین نمایشگاه کارآفرینی و اشتغال با دومین نمایشگاه آموزش و صنایع وابسته همزمان است.آموزش، دانایی محوری و محور قرار دادن دانایی برای توسعه و رشد شرط اساسی برای پیشرفت و توسعه یک جامعه است اشتغال مولد و پایدار رخ نمی دهد جز با اینکه بر اساس دانایی محوری و علم محوری باشد و آموزش اساس این است. آموزش و صنایع وابسته امور علمی و آموزشی را به سمت کاربردی، تکنیک، فناوری و فن محوری می برد و این فن محور تولید ثروت می کند.