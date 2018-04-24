به گزارش خبرگزاری مهر، بیشتر مربی‌ها در اروپا در بازی‌های رو در رو مقابل تیم فوتبال بایرن مونیخ کار سختی داشته‌اند. اما زین‎الدین زیدان برای بازی روز چهارشنبه مقابل این تیم دلیلی برای آرام بودن دارد و آن دلیل هم این است که چه در زمان بازی کردن و چه حالا به عنوان سرمربی آمار خوبی مقابل این تیم داشته است.

زیدان ۹ بار مقابل این تیم قرار گرفته و تنها ۲ بار شکست خورده و در باقی بازی‌ها موفق به حذف کردن آن‌ها شده است. ۲ بار او به عنوان بازیکن بایرن مونیخ را حذف کرده و یک بار هم دستیار کارلو آنچلوتی بوده است.

او اولین بار به عنوان بازیکن بوردو مقابل تیم آلمانی قرار گرفته است، در فصل ۹۶-۱۹۹۵ در یوفا کاپ، جدالی که او در دیدار رفتش حضور پیدا نکرده بود و در بازی برگشت به زمین رفت و تیمش ۳ بر یک شکست خورد.

زیدان همچنین در فصل ۲-۲۰۰۱ و زمانی که در رئال بود در یک چهارم نهایی و در بازی رفت با نتیجه ۲ بر یک مقابل این تیم شکست خورد. هرچند که در پایان دو دیدار رفت و برگشت این مادرید بود که صعود کرد.

دو سال بعد دوباره دو غول اروپا مقابل هم قرار گرفتند، این بار در مرحله یک هشتم نهایی و زیدان گل برتری تیمش را زد، ضربه زیبای او در بازی برگشت باعث شد رئال در مجموع با نتیجه ۲ بر یک به برتری برسد.

دیدار بعدی مقابل بایرن گواردیولا بود که در فصل ۱۴-۲۰۱۳ برد مشهور در مجموع ۵ بر صفر را به دست آورد. زمانی هم که آنچلوتی سرمربی باواریایی‌ها بود رئالِ زیدان، در مجموع با نتیجه ۶ بر ۳ به برتری رسید.