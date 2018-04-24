به گزارش خبرگزاری مهر، بیشتر مربیها در اروپا در بازیهای رو در رو مقابل تیم فوتبال بایرن مونیخ کار سختی داشتهاند. اما زینالدین زیدان برای بازی روز چهارشنبه مقابل این تیم دلیلی برای آرام بودن دارد و آن دلیل هم این است که چه در زمان بازی کردن و چه حالا به عنوان سرمربی آمار خوبی مقابل این تیم داشته است.
زیدان ۹ بار مقابل این تیم قرار گرفته و تنها ۲ بار شکست خورده و در باقی بازیها موفق به حذف کردن آنها شده است. ۲ بار او به عنوان بازیکن بایرن مونیخ را حذف کرده و یک بار هم دستیار کارلو آنچلوتی بوده است.
او اولین بار به عنوان بازیکن بوردو مقابل تیم آلمانی قرار گرفته است، در فصل ۹۶-۱۹۹۵ در یوفا کاپ، جدالی که او در دیدار رفتش حضور پیدا نکرده بود و در بازی برگشت به زمین رفت و تیمش ۳ بر یک شکست خورد.
زیدان همچنین در فصل ۲-۲۰۰۱ و زمانی که در رئال بود در یک چهارم نهایی و در بازی رفت با نتیجه ۲ بر یک مقابل این تیم شکست خورد. هرچند که در پایان دو دیدار رفت و برگشت این مادرید بود که صعود کرد.
دو سال بعد دوباره دو غول اروپا مقابل هم قرار گرفتند، این بار در مرحله یک هشتم نهایی و زیدان گل برتری تیمش را زد، ضربه زیبای او در بازی برگشت باعث شد رئال در مجموع با نتیجه ۲ بر یک به برتری برسد.
دیدار بعدی مقابل بایرن گواردیولا بود که در فصل ۱۴-۲۰۱۳ برد مشهور در مجموع ۵ بر صفر را به دست آورد. زمانی هم که آنچلوتی سرمربی باواریاییها بود رئالِ زیدان، در مجموع با نتیجه ۶ بر ۳ به برتری رسید.
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