خون شهید «صالح الصماد» پایمال نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، محمد عبدالسلام سخنگوی رسمی انصار الله یمن اعلام کرد: ما شهادت صالح الصماد رئیس شورای عالی سیاسی یمن را به تمام مردم کشور تسلیت می گوییم. این مصیبت باعث میشود در مسیر خود استوارتر قدم برداریم.

وی در ادامه افزود: تهدید کشورهای متجاوز الصماد را نمی ترساند و او درمیدانهای نبرد حضور داشته و همواره آرزوی شهادت می کرد. پیامدهای منفی نبود الصماد به دشمنان کشور بازخواهد گشت. ما تاریخ یمن را خواهیم نوشت و خون این شهید هرگز هدر نخواهد رفت و پایمال نخواهد شد.

عبدالسلام تاکید کرد: تمام نهادهای کشور باید به وظایف خود عمل کنند. ما دست همکاری به سوی مهدی المشاط جانشین صالح الصماد دراز میکنیم.

وی در خصوص برگزاری «راهپیمایی تفنگها» در الحدیده تاکید کرد: همه برای ابراز وفاداری به شهید صالح الصماد باید در راهپیمایی تفنگ ها در حدیده شرکت کنند.