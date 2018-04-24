احداث پروژه مخزن ۲۰۰۰ متر مکعبی جهت تأمین و ذخیره سازی آب در پرند

سید کاظم آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: پروژه احداث مخزن ۲۰۰۰ متر مکعبی جهت تأمین و ذخیره سازی آب مورد نیاز فضای سبز در بالاترین نقطه این شهر « بوستان شهدای گمنام » در حال اجرا است.

آشتیانی گفت: مراحل گود برداری و خاکبرداری این پروژه آغاز و قرار داد عملیات ساخت سازه و آرماتوربندی آن نیز منعقد شده است.

شهردار پرند زمان اتمام این پروژه را اوایل نیمه دوم سال ۹۷ پیش بینی کرد و اظهار داشت: این پروژه در حال حاضر با اعتبار ۵ میلیارد ریال شروع شده و در کنار و همسو با این پروژه، یک حوضچۀ ذخیره آب نیز در پایین ترین نقطۀ شهر در« حاشیه رودخانه شور» احداث شده تا پس از اجرای عملیات لوله کشی به طول تقریبی ۵/۴ کیلومتر، عملیات انتقال آب از پایین ترین نقطه شهر به بالاترین نقطه آن صورت پذیرد.

آشتیانی گفت: این مخزن به عنوان مخزن اصلی، آب مورد نیاز دو مخزن دیگر که مخازن فرعی محسوب می شوند را تأمین خواهد کرد.

شهردار پرند با تشریح برنامه ها و اقدامات صورت گرفته درخطه پرند بیان داشت: تنوع نیازهای بشری و اشتراک در بسیاری از آن ها باعث تشکیل نهادی گردیده که تأمین کننده بخش اعظمی از این قبیل نیازها از کوچکترین نیازهای شخصی تا بزرگترین نیازهای گروهی و جمعی می باشد.

آشتیانی در ادامه افزود: بلدیه های قدیم و شهرداری های فعلی عهده دار بخش عمده ای از نیازهای شهروندانشان می باشند و همین امر باعث شده تا از این نهاد به عنوان مردمی ترین نهاد نیز یاد گردد و معروف شده که یک انسان از بدو تولد تا هنگام مرگ با شهرداری در ارتباط می باشد.

وی گفت: سکونت تعداد زیادی از هموطنان و اسکان جمعیت سر ریزکلان شهر تهران و نگاهی به آینده سیاسی و ایجاد ظرفیت هایی جهت انتقال پایتخت و یا تأمین بخشی از نیازهای پایتخت موجب شد تا شهر جدید پرند در سال ۱۳۷۳پس از موافقت مقامات ذیصلاح در ۳۳ کیلومتری جنوب پایتخت تأسیس شد و گستردگی نیازها و ایجاب قانون، وزارت کشور را مجاب نمود تا در شهریور ماه سال ۱۳۹۱ با استقرار شهرداری در شهر جدیدالتأسیس پرند موافقت نموده تا خدمات رسانی به شهروندان در سایه احداث شهرداری جان تازه یافته و رتق و فتق امورات مردم و ارتقاء سطح کیفیت زندگی آنان در پرتو بسط و توسعه عدالت اجتماعی در سایه فرامین دین مبین اسلام تسهیل گردد.

شایان ذکر است پرند از جمله شهرهای استان تهران است که دارای مدیریت دوگانه اداری است و سیستم خدمات دهی عمومی و رفاهی آن موضوعی است در بعضی مواقع، چالش هایی را برای سیمای شهری و شهروندان از چگونگی ارایه خدمات و تخصیص بودجه و سرانه های عمومی و رفاهی را سبب شده است.

در حال حاضر شرکت عمران پرند و شورای اسلامی شهر پرند چند وقتی است برای واگذاری شهر به شهرداری یکپارچگی مدیریت واحد شهری نشست هایی متعددی را برگزار کرده اند و مژده رییس شورای اسلامی شهر مبنی بر این که به زودی شاهد تحویل فازهای مهرنشین به شهرداری خواهیم بود و شهروندان پرندی از سرانه های عمومی و خدماتی به طور یکسان برخوارد خواهند شد.

گفته می شود فازهای صفر، یک و۲ اکنون در اختیار شهرداری پرند است و فازهای ۳، ۴، ۵ و ۶ بر اساس قرارداد و تفاهم نامه ای که میان شرکت عمران و شهرداری ترسیم و امضاء خواهد شد به شهرداری تحویل داده می شود.

نباید فراموش کرد که براساس قرارداد مطرح شده شرکت عمران در تحویل فاز های مهرنشین به شهرداری زیر ساخت های لازم خدماتی و اجتماعی را یا باید اماده کند و تحویل دهد و یا اینکه اعتبارات لازم را در قرارداد با شهرداری به صورت تهاتر زمین واگذار نمایند.