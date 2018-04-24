آکادمی اسکار زمان‌ برگزاری دوره نود و یکم را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، آکادمی اسکار دیروز اعلام کرد نود و یکمین دوره آن ۲۴ فوریه ۲۰۱۹ برگزار می‌شود. به این ترتیب روز برگزاری مراسم اسکار به زمان سنتی خودش بازگشت.

مراسم اهدای جوایز اسکار امسال در نخستین یکشنبه مارس برگزار شد تا با مراسم اختتامیه المپیک زمستانی در ماه فوریه تلاقی پیدا نکند اما برای سال بعد تقویم اسکار به زمان همیشگی خودش بازگشته است.

اسکار همچنین روز ۱۸ نوامبر را برای اعلام جوایز گاورنورز تعیین کرد.

رای گیری برای انتخاب نامزدها از دوشنبه ۷ ژانویه شروع می‌شود و یک هفته بعد در ۱۴ ژانویه پایان می‌گیرد. اسامی نامزدها سه شنبه ۲۲ ژانویه اعلام می‌شود در حالی که امسال ۲۳ ژانویه نامزدها معرفی شده بودند.

اما زمان رای‌گیری نهایی در مقایسه با دوره ۹۰، یک هفته زودتر شروع می‌شود. سه‌شنبه ۱۲ فوریه رای‌گیری نهایی شروع و ۱۹ فوریه به پایان می‌رسد.

روز نهار دسته‌جمعی نامزدهای اسکار ۲۰۱۹، دوشنبه ۴ فوریه خواهد بود و جوایز علمی و تکنیکی ۹ فوریه برندگانش را خواهد شناخت.