صبا تنها قربانی هیات فوتبال قم نبود!

به گزارش خبرنگار مهر، صبای قم این روزها آنقدر حاشیه دارد که بیشتر از همه تیم‌های دیگر در کانون توجه قرار داشته باشد. از اختلاس و تصرف خودروی شاسی بلند هیات فوتبال گرفته تا دریافت پول توسط برخی از تعدادی از بازیکنان تحت قرارداد و شرط بندی روی نتایج این تیم و حجم دیگری از حاشیه‌های باور نکردنی که هر یک از آنها برای نابودی یک تیم کفایت می‌کند.

کریم بهرامی رییس هیات فوتبال قم در کانون این اتهامات قرار گرفته و اعتراف جمعی از فوتبالیست‌هایی که به این تیم آمد و رفت داشته و حتی برخی از عوامل مثل تدارکات و غیره شک شبهه‌ها را در این خصوص تقویت کرد.

حتی اگر باور کنیم که تمام این شبهات ایجاده شده پیرامون این تیم واقعیت نداشته و همه اعترافات فوتبالیست‌ها بابت پرداخت پول در ازای عقد قرارداد دروغ باشد، باز هم از نقش منفی هیات فوتبال قم در تخریب این تیم نمی‌توان گذشت چون مسئولیت صبا مستقیم با هیات فوتبال قم است.

اگر صبا را قربانی هیات فوتبال قم بدانیم، باید گفت که این تیم تنها قربانی نیست و دیگر تیم‌های قم در رده‌های مختلف سرنوشتی بهتر از صبا نداشته‌اند. اما فرق صبا با دیگر قربانیان در این است که صبا در کانون توجه رسانه‌ها قرار گرفته و اتفاقات مرتبط با این تیم انتشار پیدا کرده است.

قم در لیگ دسته دوم نیز تیمی داشت با نام کیمیا فرایند که در مرحله اول لیگ دسته دوم حضور داشت. این تیم در گروه سوم با شهرداری فومن، نفت امیدیه، خوشه طلایی ساوه، پالایش آبادان، شهرداری همدان، خیبر خرم آباد، شهرداری بم، بعثت کرمانشاه، پاس همدان و گیتی پسند هم گروه بود که بعد از اتمام این مسابقات در گروه ۱۱ تیمی با ۱۲ امتیاز آخر شد و از لیگ دو به لیگ سه سقوط کرد.

صبا اولین تیم قمی نبود که در این فصل در چندین و چند بازی با گل های فراوان مغلوب حریفانش شد تا شائبه شرط بندی بازیکنان این تیم بر سر نتایج ایجاد شود. پیش از صبا این اتفاق برای کیمیا فرایند قم هم افتاد و این تیم بازی های زیادی را با گل های فراوان به حریفانش واگذار کرد.

کیمیا فرایند ۱۴ بازی از ۲۰ بازی انجام داده‌اش را با شکست به پایان رسانده و در این ۲۰ بازی ۴۶ گل خورده دارد. با همان فرمانی که صبا از لیگ یک به لیگ دو سقوط کرد، کیمیا فرایند از لیگ دو به لیگ سه سقوط کرد تا هیات فوتبال قم به طور کلی در حفظ تیم های فوتبال حوزه‌اش ناموفق باشد.

صبا و کیمیا فرایند تنها تیم های ناکام و سقوط کرده قم نیستند. همه هنر هیات فوتبال قم در سقوط دادن تیم های فوتبال این استان نیست. بلکه این هیات فوتبال در سقوط دادن تیم های فوتسال هم دستی بر آتش دارد.

تیم فوتسال «هیات فوتبال قم» هم در دنیای فوتسال درست همان سرنوشتی را داشت که صبا و کیمیا فرایند در فوتبال داشتند. تیم فوتسال هیات فوتبال قم هم در لیگ برتر فوتسال با تحمل ۲۰ شکست در ۲۶ مسابقه و کسب تنها ۱۰ امتیاز در آخرین رده لیگ برتر فوتسال قرار گرفت و از لیگ برتر حذف شد. این تیم هم به رسم همه تیم های قمی تا توانست در این مسابقات گل خورد و آمار ۹۵ گل خورده در ۲۰ مسابقه را از خود به جای گذاشت.

آخر شدن، حذف شدن، سقوط کردن، زیاد گل خوردن و عجیب بازی کردن در فوتبال و فوتسال عادت تیم های قمی است. به نظر می رسد هیات فوتبال قم برای حذف شدن همه تیم هایش از حوزه خود از هیچ کوششی دریغ نکرده است.