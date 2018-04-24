ممکن است عبدالله گل برای رقابت با اردوغان وارد عرصه انتخابات شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الرأی الیوم، احتمالا ورود «عبدالله گل» رئیس جمهوری پیشین ترکیه به عرصه انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری رقابت سنگینی با «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه ایجاد خواهد کرد.

الرأی الیوم در خبری اختصاصی گزارش داده است گرچه گل به صورت رسمی از آمادگی اش برای شرکت در انتخابات سخن نگفته است اما نزدیکان او خبر داده اند که احتمال ورود او به انتخابات مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد.

در حالی که تنش میان عبدالله گل و اردوغان در حزب عدالت و آزادی افزایش پیدا کرده است رسانه های ترکیه از احتمال اتحاد برخی احزاب مخالف اردوغان برای حمایت از گل خبر داده اند گرچه برخی ناظران نیز معتقدند که گل در رقابت سختی با اردوغان وارد نخواهد شد که شکست در آن می تواند خروج همیشگی او از عرصه سیاسی به شمار رود.

در همین راستا منابع آگاه به الرأی الیوم خبر داده اند که عبدالله گل ساختمان بزرگی را در مرکز آنکارا در اختیار گرفته و چهره های سیاسی و رسانه ای متعددی به این ساختمان تردد می کنند. از سوی دیگر گل مشورت های انتخاباتی خود را با سه حزب مخالف اردوغان آغاز کرده است.

الرأی الیوم گزارش داد هنوز صحنه سیاسی انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ترکیه که قرار است در ماه ژوئن برگزار شود با ابهامات زیادی مواجه است و احتمالات زیادی وجود دارد که نمی توان به صورت قطع در این باره نظر داد.