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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۵۶

حجت الاسلام حاجی صادقی:

پاسداری از انقلاب اسلامی هرگز ایستایی و توقف ندارد

پاسداری از انقلاب اسلامی هرگز ایستایی و توقف ندارد

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: پاسداری از انقلاب اسلامی باور و عملی پیش برنده است که هرگز ایستایی وتوقف ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تجلیل از پاسداران نمونه نمایندگی ولی فقیه در سپاه با حضور حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه و جمعی از معاونین، مدیران و کارکنان برگزیده نمایندگی ولی فقیه در سپاه در سالن اجتماعات شهید محلاتی برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در سپاه در این مراسم با اشاره به  شکل گیری و فلسفه وجودی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: پاسداری یک شغل نیست، بلکه رسالتی دینی است که حقیقت آن عبادت مجاهدانه است.

وی افزود: پاسداری به معنای در مقام انجام تکلیف برآمدن و گام برداشتن در راه و مسیر ولایت مداری است که گذر از آن با اسقامت وتحمل سختی ها و ناملایمات همراه است.

نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه پاسداران در همه احوال و وضعیت ها می‌بایست در تلاش مجاهدانه برای حمایت از دین اسلام و پیروی از مسیر سعادت بخش ولایت باشند، اظهار داشت: پیام رسای امام حسین(ع) - بزرگ پاسدار کربلا- این بود که در راه حمایت از دین خدا از همه چیز بگذریم و این درس بزرگی برای پاسداران است که در مسیر پیش رو، با بصیرت نسبت به انقلاب، دشمن شناسی و  شناخت کافی نسبت به تکلیف و رسالت مهمی که بر دوش دارند، گام برداشته و استقامت و صبر نیز داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در سپاه مهمترین شاخص الگوگیری از ولایت را تبعیت دانست و اظهار داشت: برجسته ترین مصداق تبعیت از ولایت، قمربنی هاشم، حضرت اباالفضل(ع) و حضرت علی اکبر(ع) هستند که شاخص و الگوی حقیقی برای پاسداران اسلام و انقلاب هستند.

حاجی صادقی با اشاره به برگزاری مراسم تجلیل از پاسداران نمونه نمایندگی ولی فقیه در سپاه اظهار داشت: پاسداران نمونه کسانی هستند که در ویژگی و خصوصیات دینی و انقلابی از جمله بصیرت دینی ،ولایت مداری، روحیه جهادی و انقلابی و صداقت و شجاعت پیشتاز هستند و از الگوهای دینی بهره بیشتری برده‌اند. پاسدارانی نظیر شهید همدانی، شهید میثمی و شهید حججی نمونه بارز آن ها هستند.

وی افزود: پاسداری یک فرهنگ و روحیه است که به درون انسان برمی گردد یک روز ظهورش شهید "همت" است ، زمانی شهید "همدانی" و در زمانی دیگر شهید "حججی" نمونه بارز فرهنگ و روحیه پاسداری است.

حاجی صادقی پاسداری از انقلاب اسلامی را  باور و عملی پیش برنده که هرگز ایستایی وتوقف ندارد توصیف و تصریح کرد: تنها کسانی می توانند در این راه موفق باشند که در صحنه و میدان جهاد اکبر پیروز شده باشد. 

نماینده ولی فقیه در سپاه در پایان با تبریک به پاسداران نمونه و برگزیده نمایندگی ولی فقیه در سپاه و با تاکید بر اینکه پاسداری از انقلاب اسلامی حد توقف ندارد، گفت:  باید پاسداری را تا رسیدن به سرمنزل مقصود که همان خداوند متعال است ادامه دهیم و در این مسیر ثابت قدم بوده و استقامت و پایداری داشته باشیم.

در پایان این مراسم با حضور نماینده ولی فقیه در سپاه، از خانواده شهید مدافع حرم «حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی قلی زاده» و جمعی از پاسداران نمونه نمایندگی ولی فقیه در سپاه تجلیل شد.

کد مطلب 4279673

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