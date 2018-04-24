پاسداری از انقلاب اسلامی هرگز ایستایی و توقف ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تجلیل از پاسداران نمونه نمایندگی ولی فقیه در سپاه با حضور حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه و جمعی از معاونین، مدیران و کارکنان برگزیده نمایندگی ولی فقیه در سپاه در سالن اجتماعات شهید محلاتی برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در سپاه در این مراسم با اشاره به شکل گیری و فلسفه وجودی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: پاسداری یک شغل نیست، بلکه رسالتی دینی است که حقیقت آن عبادت مجاهدانه است.

وی افزود: پاسداری به معنای در مقام انجام تکلیف برآمدن و گام برداشتن در راه و مسیر ولایت مداری است که گذر از آن با اسقامت وتحمل سختی ها و ناملایمات همراه است.

نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه پاسداران در همه احوال و وضعیت ها می‌بایست در تلاش مجاهدانه برای حمایت از دین اسلام و پیروی از مسیر سعادت بخش ولایت باشند، اظهار داشت: پیام رسای امام حسین(ع) - بزرگ پاسدار کربلا- این بود که در راه حمایت از دین خدا از همه چیز بگذریم و این درس بزرگی برای پاسداران است که در مسیر پیش رو، با بصیرت نسبت به انقلاب، دشمن شناسی و شناخت کافی نسبت به تکلیف و رسالت مهمی که بر دوش دارند، گام برداشته و استقامت و صبر نیز داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در سپاه مهمترین شاخص الگوگیری از ولایت را تبعیت دانست و اظهار داشت: برجسته ترین مصداق تبعیت از ولایت، قمربنی هاشم، حضرت اباالفضل(ع) و حضرت علی اکبر(ع) هستند که شاخص و الگوی حقیقی برای پاسداران اسلام و انقلاب هستند.

حاجی صادقی با اشاره به برگزاری مراسم تجلیل از پاسداران نمونه نمایندگی ولی فقیه در سپاه اظهار داشت: پاسداران نمونه کسانی هستند که در ویژگی و خصوصیات دینی و انقلابی از جمله بصیرت دینی ،ولایت مداری، روحیه جهادی و انقلابی و صداقت و شجاعت پیشتاز هستند و از الگوهای دینی بهره بیشتری برده‌اند. پاسدارانی نظیر شهید همدانی، شهید میثمی و شهید حججی نمونه بارز آن ها هستند.



وی افزود: پاسداری یک فرهنگ و روحیه است که به درون انسان برمی گردد یک روز ظهورش شهید "همت" است ، زمانی شهید "همدانی" و در زمانی دیگر شهید "حججی" نمونه بارز فرهنگ و روحیه پاسداری است.



حاجی صادقی پاسداری از انقلاب اسلامی را باور و عملی پیش برنده که هرگز ایستایی وتوقف ندارد توصیف و تصریح کرد: تنها کسانی می توانند در این راه موفق باشند که در صحنه و میدان جهاد اکبر پیروز شده باشد.

نماینده ولی فقیه در سپاه در پایان با تبریک به پاسداران نمونه و برگزیده نمایندگی ولی فقیه در سپاه و با تاکید بر اینکه پاسداری از انقلاب اسلامی حد توقف ندارد، گفت: باید پاسداری را تا رسیدن به سرمنزل مقصود که همان خداوند متعال است ادامه دهیم و در این مسیر ثابت قدم بوده و استقامت و پایداری داشته باشیم.

در پایان این مراسم با حضور نماینده ولی فقیه در سپاه، از خانواده شهید مدافع حرم «حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی قلی زاده» و جمعی از پاسداران نمونه نمایندگی ولی فقیه در سپاه تجلیل شد.