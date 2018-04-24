به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال در اقدامی شایسته در جریان هر یک از بازی های خانگی اش از دو بازیکن پیشین این باشگاه تجلیل به عمل می آورد و در بازی های خارج از نیز دو بازیکن سابق این تیم را به شهرستان های محل بازی اعزام می کند.

در همین راستا باشگا استقلال در جریان دیدار این تیم برابر سپاهان در هفته پایانی لیگ برتر، بهروز پرورشخواه و ایوب اصغرخانی را به همراه تیم به اصفهان می برد.

بهروز پرورشخواه هافبک میانی تیم استقلال در دهه هفتاد بود که بازی های متعددی در سالهای حضورش در ترکیب آبی پوشان انجام داد. ایوب اصغرخانی نیز در دهه هفتاد و در زمان مربیگری مرحوم حجازی پیراهن استقلال را بر تن کرد و بعدها در سالهای زیادی مربیگری در تیم های پایه استقلال را بر عهده داشت که بازیکنانی مثل سید مجید حسینی، امید نورافکن، محسن کریمی، شایان مصلح، محمد انصاری و میعاد یزدانی از شاگردان وی در تیم های پایه استقلال بوده‌اند.

دیدار تیم استقلال و سپاهان از هفته پایانی لیگ برتر از ساعت ۱۷ روز جمعه ۷ اردیبهشت در شهر اصفهان برگزار می‌شود.