به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری گردهمایی «مروجان و فعالان نهج‌البلاغه» صبح امروز با سخنرانی حجت‌الاسلام محمدتقی رهبر، مدیر مؤسسه نهج‌البلاغه در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.

وی گفت: نهج‌البلاغه احتیاجی به معرفی ندارد، گفت: تا امروز حدود هزار تفسیر، شرح و بسط از طرف محققان شیعی، سنی و مسیحی بر نهج البلاغه نوشته شده است و به آن اخ القرآن می گویند. نهج البلاغه کتاب زندگی، حکومت، سیاست، سیر و سلوک، اخلاق و اقتصاد است. درباره نهج البلاغه در کشور ما کارهای بسیاری انجام شده، از جمله آقای دین پرور بنیاد نهج البلاغه را بنا نهادند و آیات عظام جوادی آملی و مکارم شیرازی کارهای بسیاری انجام دادند اما جای یک مطلب خالی است و آن هم اینکه نهج البلاغه در زندگی روزمره ما کجاست؟

رهبر افزود: موسسه نهج البلاغه سه سال است که جمعی از محققان را که در حوزه نهج البلاغه فعالیت می کنند، گرد آورده و در شهرهای مختلف از جمله اصفهان، سبزوار و مشهد هم دفاتری را دایر کرده است. البته در تلاشیم در استان های دیگر هم دفاتر نهج البلاغه را برپا کنیم. در این موسسه از همه افرادی که در حوزه نهج البلاغه پژوهی فعالیت می کنند، حمایت می کنیم. با علمای قم هم صحبت هایی در خصوص حمایت از این بنیاد داشته ایم. گفتگو و رایزنی با شورای عالی انقلاب فرهنگی و دانشگاه علم و حدیث از دیگر برنامه هایی است که تاکنون داشته ایم. در این گفتگوها تأکید شده که کتاب نهج البلاغه نباید در دانشگاه ها غریب واقع شود و لازم است که هر چه زودتر وارد زندگی ما شود و فرهنگ آن به دنیا معرفی شود که جای خود را پیدا کند.

مدیر موسسه نهج البلاغه با اشاره به برگزاری گردهمایی مروجان و فعالان نهج البلاغه تصریح کرد: این گردهمایی روز نهم اردیبهشت از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰ در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می شود. در این گردهمایی اندیشمندان و محققان این حوزه به همراه تشکیلات و نهادهایی که در حوزه نهج البلاغه فعالیت می کنند، جمع می شوند و مباحث مرتبط با این موضوع را با یکدیگر تبادل می کنند. با مسئولان امور مساجد کشور هم صحبت هایی داشته ایم و گفته ایم که نهج البلاغه باید وارد زندگی مردم شود.

رهبر اضافه کرد: تلاش می کنیم کارهایی که در این بنیاد انجام می شود موازی کاری با نهادها و سازمان های مرتبط دیگر نباشد و به نوعی مکمل یکدیگر باشیم. هدف ما از برگزاری این گردهمایی ایجاد انگیزه و تشکیل یکسری کارگروه است. بر این اساس متوجه می شویم که هر کارگروهی در چه حوزه ای می تواند فعالیت داشته باشد. برای نهادهای مختلف هم طرح های راهبردی نوشته ایم.

این نویسنده و پژوهشگر افزود: یکی از مباحثی که اخیرا مقام معظم رهبری بر روی آن تاکید دارند بحث بر سر تمدن نوین اسلامی است. بنده در حال حاضر مشغول تدوین و گردآوری اثری درباره این موضوع هستم که در یک فصل آن به موضوع تمدن آینده از دیدگاه نهج البلاغه پرداخته ام. امیدواریم این کتاب به زودی روانه بازار نشر شود. علاوه بر این در نظر داریم در آینده همایشی با عنوان «مهدویت و نهج البلاغه و حکومت عدل جهانی» برگزار کنیم. مهدویت یکی از موضوعاتی است که در دستور کار داریم چون معتقدم آینده از آنِ اسلام و نهج البلاغه ندای عدالت برای بشریت است.

رهبر اظهار داشت: با توجه به اینکه دانشگاه ها و دانشجویان عنصر مهمی در جامعه محسوب می شوند با شورای عالی انقلاب فرهنگی مکاتباتی داشتیم مبنی بر اینکه حداقل دو واحد درس مرتبط با نهج البلاغه در برنامه درسی دانشجویان قرار بگیرد. برخی از دانشگاه ها مثل امام صادق (ع) و دانشگاه علم و حدیث این گونه هستند اما متاسفانه به صورت سراسری این امر هنوز اجرا نشده است. امیدواریم که هرچه زودتر این تصمیم عملی شود.

وی در پایان گفت: گفتگوهایی هم با اعضای مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهشی مجلس داشته ایم و درخواست کرده ایم که فراکسیون غدیر و نهج البلاغه که در حال حاضر در مجلس وجود دارد، فعال شود. در پایان اینکه امیدواریم تشکیلات قرآنی فراوانی که در کشور وجود دارد، هر چه زودتر تبدیل به تشکیلات قرآن و نهج البلاغه شوند.

این جلسه با پرسش و پاسخ میان خبرنگاران و حجت الاسلام رهبر به پایان رسید.