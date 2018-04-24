رادیو به صداپیشگانش افتخار می کند/ معرفی کتاب در ۱۰۰ ثانیه

به گزارش خبرنگار مهر، حمید شاه آبادی معاون صدا امروز سه شنبه چهارم اردیبهشت در سالگرد رادیو و در روز افتتاح رادیو کتاب بیان کرد: من می خواهم از همه کسانیکه زمانی در چهارم اردیبهشت بنای رادیو را برپا کردند تشکر کنم. امروز حوزه فرهنگ از یک تهدید رنج می برد که ما باید از آن صیانت کنیم و آن کوچک انگاری حوزه فرهنگ از آسیب هایی است که ما ناخوداگاه به آن وارد شدیم، بزرگان و فرهیختگان حوزه فرهنگ باید پرچم آن را بالا بگیرند تا ذیل سیاست و اقتصاد تعریف نشود. پس نباید نقش فرهنگ را نادیده بگیریم چراکه مرجعیت دادن به حوزه فرهنگ بسیاری از مسایل سیاسی و اقتصادی کشور را هم حل می کند.

شاه آبادی تصریح کرد: رادیو هم در این حوزه نقش ویژه ای دارد اگر امروز رادیو کتاب افتتاح شد به دلیل یک مطالبه عمومی و در راستای همان مساله فرهنگ است. ما نمایشگاه کتاب را دستاویز قرار دادیم و امیدواریم بتوانیم موانع را برداریم تا شاهد تدوام جدی رادیو کتاب باشیم.

وی افزود: هم اکنون رادیو فرهنگ و شبکه های دیگر بخش هایی جدی درباره کتاب دارند و درصدد هستیم اقدامات نوینی هم در حوزه کتاب انجام دهیم. امیدوارم بتوانیم در قالب های صدثانیه ای و به صورت روزانه ۱۰ عنوان معرفی کتاب داشته باشیم.

شاه آبادی یادآور شد: نقشی که موسیقی در رادیو دارد جدی است و ما باید به موازات آن برای کتاب هم این نقش را قائل شویم.

وی با اشاره به راه اندازی پایگاه کتاب گویا عنوان کرد: آنچه که رادیو به آن افتخار می کند حضور صداپیشگان حرفه ای است و آرشیو رادیو مملو از صداهای ارزشمندی است که گویندگان و نویسندگان خلق کردند. در حال حاضر در پایگاه کتاب گویا از بیش از پنج هزار نمایش رادیویی در آرشیو به ۷۰۰ اثر دسترسی وجود دارد و ژانرهای مختلف دیگری هم اضافه می شود.

معاون صدا در پایان سخنانش بیان کرد: من ابتدا دست نیاز را به سوی ناشران دراز می کنم چون معاونت صدا به مالکیت آثار پایبند است.