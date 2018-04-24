فرماندهان نظامی ازعوامل قدرت اند/سردار فضلی بسیجی و مردم مدار است

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا، امروز در آیین تجلیل از یک دهه تلاش ارزشمند سردار علی فضلی در راهیان نور کشور گفت: نخبگان و اندیشمندان می توانند کشور را به رفاه و آبادانی برسانند. از جمله عوامل قدرت، فرماندهان عالی نظامی هستند که وقتی کشور و انقلاب به خطر می افتد، نظام و انقلاب را نجات می دهند.

وی ادامه داد: زمانی که سیاستمداران نمی توانند در موقع هجوم دشمن از کشور دفاع کنند، این فرماندهان هستند که کشور را نجات می دهند.

سردار صفوی بیان کرد: سردار فضلی اندیشه خدامحوری، قرآن محوری و ولایت محوری دارد و در اعتقادات خود محکم است. در اخلاق و رفتار نیز بسیجی و مردم مدار است.

وی با بیان اینکه سردار فضلی در کارنامه ۴۰ ساله خود، موفقیت ها و پیروزی های بسیاری دارد ادامه داد: ۲۱ اسفند سال ۵۹، بنده در بیمارستان طالقانی آبادان به عیادت سردار فضلی رفتم. بر اثر ترکشی که به پشت سرش اصابت کرده بود، بینایی دو چشمش را از دست داده بود و وقتی من به او سلام کردم، از صدایم مرا شناخت. خداوند ایشان را برای ما حفظ کرد.

سرلشکر صفوی در پایان گفت: در بهمن ۶۴ نیز موشک به کنارش اصابت کرد و یک چشمش از حدقه بیرون آمد و خداوند او را حفظ کرد تا اسوه و الگویی برای جوانان امروز و فردای کشور باشد.