مشکلات جامعه با نهادینه شدن فرهنگ مطالعه برطرف خواهد شد

حنیفه صفری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه توجه ویژه به کتاب و کتابخوانی از مسئولیتهای جدی کتابخانهها و کتابداران محسوب میشود، ابراز داشت: جذاب کردن محیط کتابخانهها، بهروزرسانی منابع کتابخانه، نیازسنجی واقعی مخاطبان، در نظر گرفتن همه مباحث اجتماعی، سیاسی، قومی، فرهنگی در انتخاب منابع کتابخانهها و احترام به مخاطب، ارتباط و تعامل مناسب با نهاد خانواده و آموزشوپرورش ازجمله راهکارهای تشویق مردم به مطالعه است.
وی با اشاره به سخن رهبر معظم انقلاب که فرمودند ارزش یک جامعه به وجود افراد کتابخوان آن جامعه بستگی دارد، افزود: هماهنگی برای ارائه برنامههای فرهنگی و آموزشی مشترک و ارتباط گرفتن از فضاهای آموزشی ازجمله آموزشوپرورش و دانشگاهها، سازمانهایی چون بهزیستی، کانون بازنشستگان، حوزههای علمیه، پایگاههای بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی و غیره با ارائه راهکارهای مناسب جذب مخاطب در کتابخانه مرکزی استان سمنان در دست اجرا قرار دارد.
فناوری های جدید در خدمت مطالعه
رئیس کتابخانه مرکزی استان سمنان با تأکید بر اینکه کتابداران، از عوامل مؤثر در ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین مردم به شمار میروند، ابراز داشت: کتابداران با روشهای خلاقانه خود میتوانند فعالیتهای کتابخوانی را در میان کودکان رشد داده و حتی به حوزههای بیرون از کتابخانه سوق دهند.
صفری در ادامه تصریح کرد: اگر کتابداران کتابخانهها از حیث علم کتابداری و اخلاق انسانی، رشد کاملی داشته باشند، بدون تردید، همچون معلمان و استادان جامعه، معماران نسلهای آینده بشر خواهند بود.
وی با اشاره به این مطلب که باتربیت کتابداران مجرب و مسلط به مقوله کتاب و کتابخوانی، میتوانیم افراد را تشویق به خواندن کتابهای سودمند کنیم و ذائقه کتابخوانهای جدید را ارتقاء دهیم، افزود: کتابداران باتجربه و متخصص با استفاده از خلاقیت و نوآوری و بهکارگیری فنآوریهای جدید و بهرهگیری از ظرفیتهای فضای مجازی میتوانند نقش مهمی در جذب مردم به کتابخانه داشته باشند.
لزوم برنامه ریزی برای برانگیختن حس مطالعه در مردم
رئیس کتابخانه مرکزی استان سمنان بابیان اینکه هر رسانهای دریچهای جدید به روی انسان باز و امکان دستیابی و دسترسی به اطلاعات را گستردهتر میکند، ابراز داشت: امروز با پیدایش شبکههای اجتماعی و رسانههای جدید اقبال مردم به سمت کتاب و کتابخوانی کم شده و این بسیار نگرانکننده است.
صفری بابیان اینکه باید در استفاده از رسانههای مجازی تعادل برقرار شود، تصریح کرد: برنامهریزی صحیح باعث روی آوردن مردم به مطالعه خواهد شد چهبسا مشاهده شاهکارهای ادبی در قالب فیلم حس کنجکاوی را برانگیخته و باعث خواندن اثر را در بین مخاطبان شود.
وی افزود: فضای مجازی و شبکههای اجتماعی میتواند فرصت مناسبی برای ترویج کتاب و کتابخوانی باشد اما بهشرط آنکه محتوای ارائهشده جذاب و دلنشین ارائه شود.
نشست های کتابخوان ها در اولویت
رئیس کتابخانه مرکزی استان سمنان بابیان اینکه بازدید مدارس از کتابخانه، نشستهای کتابخوانی ویژه نابینایان و فرهنگیان، دریافت دستگاه تایپ بریل و دستگاه چاپگر بریل از اداره بهزیستی، برگزاری نمایشگاه میز مهربانی یار مهربان، کارگاههای خلاقیت و غیره ازجمله فعالیتهای کتابخانه مرکزی استان سمنان در سال گذشته محسوب میشود.
صفری اضافه کرد: فعالیتهای کلاسهای آموزشی نقاشی و خلاقیت و کاردستی، برگزاری کلاسهای آموزشی سبک زندگی اسلامی، برگزاری کلاس مثنویخوانی، سعدی خوانی، حافظ خوانی برای مادران، برگزاری جلسات نقد کتاب بهصورت مستمر و جداسازی کتابهای اهدایی و ثبت کتابهای اهدائی برای راهاندازی مخزن سوم ازجمله برنامههای امسال کتابخانه مرکزی استان سمنان به شمار میرود.
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