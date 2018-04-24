حضور در برجام با ادامه تحریم ها معنا ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی مصطفی کواکبیان گفت: شنیدیم کشورهای آلمان، فرانسه، انگلیس و آمریکا می‌خواهند با هم همکاری کنند تا ضمن اینکه از برجام خارج نشوند تحریم‌های بیشتری را علیه ایران اعمال کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: من به عنوان خادم مردم و مسئول فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی و همچنین عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به وزارت خارجه می‌گویم که واقعاً اگر قرار باشد که از برجام یک پوسته بماند و تحریم ها بخواهد علیه ایران اعمال شود حضور در برجام معنا ندارد و لذا باید در این زمینه برنامه‌ریزی شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود:ما فقط پوسته برجام را نمی‌خواهیم و همه مفاد و محتوا را می‌خواهیم همچنین حمایت از مجلس در انتفاضه مربوط به بازگشت فلسطینی ها که در این روزها شهید تقدیم کرده اند را اعلام می کنم.