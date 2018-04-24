ترور دانشمندان فلسطینی فروپاشی رژیم صهیونیستی را به همراه می آورد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی به مناسبت شهادت دانشمند فلسطینی محمد فادی البطش بیانیه ای را صادر کرده است.

متن کامل بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله أمواتا بل أحیاء عند ربهم یرزقون

صبح شنبه مصادف با ۲۱ آوریل ۲۰۱۸ میلادی برابر با چهارم شعبان سال ۱۴۳۹ ه.ق خبر تکان دهنده ترور محمد فادی البطش تحلیلگر ، پژوهشگر ، مدرس دانشگاه و دانشمند ۳۵ ساله فلسطینی مقیم مالزی که حین عزیمت به مسجد برای اقامه نماز صبح ؛ در رسانه های بین المللی انعکاس یافت سبب تأثر و تألم شدید مسلمانان و آزادیخواهان جهان شد.

وی که از شخصیتهای علمی و طراز اول دانشگاهی و دارای دکترای مهندسی برق و استاد دانشگاه مالایای مالزی به همراه همسر و ۳ فرزندش در مالزی زندگی می کرد، سحرگاه روز شنبه توسط سرویس اطلاعاتی موساد به شهادت رسید.

شهید محمد فادی البطش حافظ کل قرآن و امام جماعت مسجد العباس مالزی بوده و سابقه همکاری با سازمانهای خیریه را نیز در طول حیات بابرکت خود داشت.

وی دارای کرسی تدریس در دانشگاه و دارای سوابق علمی متعدد از جمله انتشار ۱۸ پژوهش و تحقیق علمی در مجله های علمی_ پژوهشی و ارائه پروژه تحقیقاتی در کنفرانس های بین المللی در ژاپن، انگلیس، فنلاند، عربستان و اسپانیا می باشد.

او همچنین موفق به دریافت چندین جایزه علمی شده و عنوان بهترین پژوهشگر عرب از سوی خزانه داری مالزی را در کارنامه افتخارات خود داشت و از اولین کسانی بود که طرح تأسیس اتحادیه بین المللی مهندسان را ارائه کرد.

رژیم صهیونیستی که از حمایت همه جانبه دولت های مدعی دموکراسی اروپایی و آمریکایی برخوردار است و تاکنون صدها دانشمند را به جرم دانش و جلوگیری از برتری علمی مظلومین فلسطین در کشورهای مختلف به شهادت رسانیده است علاوه بر رهبران، مجاهدان و شخصیتهای فلسطینی که برای آزادی و رهایی از قید و بند و ظلم رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده اند این بار دانشمند بی گناه و مظلوم را تنها به جرم فلسطینی بودن مورد ترور ددمنشانه قرار داده و با اصابت بیش از ۱۰ گلوله در مسیر منتهی به مسجد به شهادت رساندند.

مجمع جهانی بیداری اسلامی ضمن محکوم کردن ترور ناجوانمردانه این دانشمند فلسطینی اعلام می دارد که هزینه شهادت انسانهای وارسته و مجاهدی همچون فادی محمد البطش باعث هوشیاری و بیداری ملت های مسلمان منطقه شده و زمینه های فروپاشی زودتر از موعد رژیم ظالم، تروریست و کودک کش صهیونیستی را تسریع خواهد کرد.

مجمع جهانی بیداری اسلامی ضمن عرض تسلیت به ملت مقاوم و مظلوم فلسطین، گروههای مقاومت و سایر آزادیخواهان در اقصی نقاط جهان؛ برای آن شهید بزرگوار آرزوی علو درجات و پاداش و فضیلت شهیدان راه حق و برای بازماندگان و خانواده ایشان صبری جمیل و اجری جزیل از خداوند قادر متعال خواستار است.

من أجل ذلک کتبنا علی بنی إسراءیل أنه من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد فی الأرض فکأنما قتل الناس جمیعا و من أحیاها فکأنما أحیا الناس جمیعاً و لقد جاءتهم رسلنا بالبینت ثم إن کثیراًمنهم بعد ذلک فی الأرض لمسرفون

علی اکبر ولایتی

دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی