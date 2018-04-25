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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۱۳

برای دیدار با سپیدرود؛

بازیکن مغضوب به ترکیب پرسپولیس برمی‌گردد

بازیکن مغضوب به ترکیب پرسپولیس برمی‌گردد

هافبک شماره ۱۰ پرسپولیس به احتمال فراوان در ترکیب اصلی این تیم در هفته پایانی رقابت های لیگ برتر فوتبال قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد احمدزاده هافبک ریزنقش سرخپوشان پایتخت که در دو دیدار گذشته این تیم در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا نیمکت نشین شده بود احتمالا مقابل سپیدرود رشت در ترکیب اصلی به میدان خواهد رفت.

احمدزاده یکی از بازیکنان محبوب سرمربی کروات پرسپولیس است اما بروز برخی حاشیه‌ها سبب شد تا این بازیکن، دو هفته ای را در کنار محسن مسلمان بنشیند. مسلمان به احتمال فراوان در این دیدار نیز روی نیمکت می نشیند تا شانسی برای حضور در ترکیب اصلی این تیم در آخرین بازی هم نداشته باشد.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۹:۱۵ روز جمعه در هفته سی ام رقابت های لیگ برتر فوتبال به مصاف سپیدرود رشت می رود.

کد مطلب 4279994

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