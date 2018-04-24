فضای سبز قم نباید با آب شرب آبیاری شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صادقی در جلسه کارگروه حفاظت از منابع آب که ظهر سه‌شنبه در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به مشکل کم آبی بیان کرد: مسئولان به این نتیجه رسیده‌اند که کشور با تنش آبی مواجه است و چنانچه بر اساس تصمیم گیری‌های صورت گرفته عمل نشود در آینده باید منتظر بحران باشیم.

وی در ادامه بر این موضوع هم تاکید کرد که اجرای برنامه‌ها و تصمیم سازی‌ها در عین حال باید به گونه‌ای باشد که منظم و مداوم و همراه با رعایت حقوق ذی نفعان و جبران خسارت آنان باشد.

استاندار قم به مسئله فضای سبز اشاره و ادامه داد: در این زمینه باید به شکل جدی وارد شد و تمهیداتی را به کار برد که مصرف آب در این بخش کاهش ۳۰ درصدی داشته باشد.

وی به وجود ۸۴ پارک و بوستان در قم اشاره و عنوان کرد: در حال حاضر آبیاری بخشی از این فضاها با آب شرب شهری است و شهرداری باید زمینه استفاده از سایر آبها را برای آبیاری این فضا فراهم کند.

صادقی کاشت چمن در قم را با توجه به مشکلات کم آبی به صرفه و توجیه پذیر ندانست و ادامه داد: در این زمینه از گونه‌های سازگار با اقلیم شهر قم باید بهره برد.

وی تنش آبی در قم را هم مورد اشاره قرار داد و با تاکید بر اینکه برای مبارزه با تنش آبی در کشور تصمیم سازی‌های پخته و سنجیده‌ای گرفته شده است، گفت: تصمیم‌های گرفته شده باید در هر استان به شکل کامل و با توجه به شرایط اقلیمی اجرا شود.

استاندار قم خطاب به مسئولان حاضر در جلسه اظهار داشت: مسئولان استانی و تمام دستگاه‌های اجرایی صرف نظر از اینکه چه مسئولیتی دارند باید موضوع آب را به عنوان مسئله‌ای ملی مورد توجه قرار دهند و آنچه در توان دارند را در این زمینه استفاده کنند تا آیندگان در این زمینه مصون باشند.

وی افزود: مسئولان عضو شورای حفاظت از آب باید طرح‌ها و ایده‌های خود را قبل از جلسه اصلی در دبیرخانه مورد نقد و بررسی قرار دهند تا وقت جلسه به بررسی کلی پیشنهادات و تصمیم گیری‌های اساسی و کلی صرف شود.