به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه کارگروه حفاظت از آب قم ظهر سه‌شنبه در تالار امام جواد(ع) استانداری قم در حالی برگزار شد که به نظر می‌رسد با توجه به آمار اعلام شده مبنی بر کاهش ۵۰ درصدی بارش‌ها در سال جاری این استان با تنش آبی مواجه باشد.

استاندار قم در این جلسه که ریاست آن را بر عهده داشت بر مسئله توجه همگانی مسئولان دستگاه‌ها به بحران آب و همخوانی برنامه‌های اجرایی با تصمیم سازی‌های ملی تأکید کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان قم در این جلسه طی سخنانی با تأکید بر اینکه بارندگی‌ها تا روز گذشته در قم ۹۰ میلی متر بوده است بر این موضوع تأکید کرد که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد کاهش داشته است.

احمد حاج حسینی مسگر بر موضوع جداسازی آبیاری فضای سبز از آب شرب شهری تأکید کرد و گفت: باید با مصرف بهینه و بهره‌گیری از کاشت گونه‌های سازگار با اقلیم قم مصرف آب در بخش فضای سبز کاهش داشته باشد.

اصلاح الگوی کشت متناسب با اقلیم منطقه، تأمین اعتبارات و سیاست‌گذاری در زمینه سازگاری با کم آبی از جمله طرح‌های موجود در زمینه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی بوده است.

وی همچنین بر این موضوع تأکید کرد که آبیاری فضای سبز باید با استفاده از تصفیه فاضلاب و پس آب شهری باشد.

مدیرعامل سازمان آب منطقه‌ای قم به کاشت یونجه در استان قم اشاره کرد و گفت: کاشت این محصول در قم از لحاظ اقتصادی توجیه ندارد.

وی بر این موضوع تأکید کرد که ترغیب کشاورزان به استفاده از کشت جایگزین و سازگار با اقلیم و همچنین پرداخت اعتبارات لازم برای کشاورزان جهت بهره‌گیری از کشت جایگزین باید استفاده کرد.

در ادامه محمدرضا طلایی رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم هم طی سخنانی با اشاره به اینکه واردات یونجه به دلیل حجیم بودن توجیه ناپذیر است بر این موضوع تأکید کرد حتی واردات آن به استان از سایر استان‌ها هم به دلیل حجیم بودن به صرفه نیست و موجب افزایش قیمت می‌شود.

قم در زمینه دام‌های پرواری رتبه اول را در کشور دارد

وی با اشاره به اینکه قم در زمینه دام‌های پرواری رتبه اول را در کشور دارد به این موضوع هم اشاره کرد که باید علوفه این دام‌ها تأمین شود.

طلایی در عین حال استفاده از روش‌های نوین آبیاری و استفاده از کشت‌های جایگزین و تولید یونجه در محل‌های مستعد را از جمله برنامه‌های در نظر گرفته شده برای کاهش مصرف آب در تولید یونجه دانست.

وی در عین حال بر این موضوع تأکید کرد که سطح زیر کشت یونجه در حاضر در استان قم ۷ هزار و ۸۲۶ هکتار است که نسبت به سال گذشته ۴۰۰ هکتار کاهش داشته است و تلاش‌های صورت گرفته هم در راستای عدم توسعه کشت یونجه است.

توجه به گیاهان دارویی و کاشت گل محمدی

طلایی کشت گل محمدی را با توجه به سازگاری با اقلیم و چشم اندازی اقتصادی آن به صرفه دانست و بیان کرد: کشت پسته هم که طی چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته بود در حال حاضر روند توسعه آن متوقف شده و گیاهان دارویی و کاشت گل محمدی مورد توجه است.

وی افزود: دشت ساوه و شریف آباد هم به عنوان پایلوت کشوری جهت اصلاح الگوی کشت و آبیاری نوین در دستور کار قرار دارد که باید در مدت ۵ سال کشت یونجه در این اراضی به ۳۰ درصد کاهش یابد.

مدیر عامل شرکت برق قم هم در این جلسه طی سخنانی اجرای برنامه‌های کاهش مصرف آب را با کاهش تولید برق همراه دانست و بر این موضوع تأکید کرد کم آبی کم برقی را هم به دنبال دارد.

مهدی آهنین پنجه با اشاره به اینکه ۲۰ درصد تولید برق آبی کاهش داشته است، تأکید کرد سال گذشته مصرف برق در پیک مصرف ۷۵۰ مگاوات بود که این رقم برای امسال به ۸۰۳ مگاوات پیش بینی شده است.

خاموشی برق در تابستان در صورت عدم صرفه‌جویی

وی در عین حال با بیان اینکه تکلیف تعیین شده برای شرکت برق در پیک مصرف ۷۳۰ مگاوات تعیین شده است به این مسئله اشاره کرد که چنانچه صرفه جویی‌های لازم در مصرف برق صورت نگیرد ممکن است ماه‌های تیر و مرداد که اوج مصرف برق است با خاموشی همراه باشد.

در ادامه پیام جوادیان مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از فضای سبز شهر قم را پارک‌های جنگلی تشکیل می‌دهند، گفت: برداشت شهرداری از چاه‌هایی که در اختیار دارد ۵۸۶ لیتر در ثانیه است و در حال حاضر هم ۴۰ درصد کمبود آب در فضای سبز شهر وجود دارد.

وی در ادامه به این موضوع اشاره کرد که بیش از ۲ سال است که شهرداری قم در هیچ نقطه‌ای اقدام به کاشت فضای سبز نداشته و حتی ۲ هزار هکتار از فضای چمن را هم کاهش داده است.

جوادیان تأکید کرد که باید برای آبیاری همین فضای باقی مانده و عدم استفاده از آب شرب شهری در آبیاری چاه‌هایی که مورد توافق قبلی صورت گرفته در اختیار شهرداری قرار گیرد.

تأکید بر استفاده از پساب شهری در آبیاری فضای سبز

رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه استان قم هم استفاده از پساب شهری در آبیاری فضای سبز را مورد تأکید قرار داد و بر این نکته هم اشاره کرد که شهرداری باید در بهره‌گیری از این آب توجه بیشتری داشته باشد.

سید حسن رضوی ادامه داد: هدف عدم توسعه فضای سبز نیست بلکه آنچه که باید مورد توجه باشد بازنگری در نوع کشت‌ها و استفاده از گونه‌های سازگار با محیط قم است.

وی در ادامه استفاده از منابع موجود و سازگاری با آنچه که باقی مانده را مورد اشاره قرار داد و گفت متأسفانه به دلیل اشتباهات گذشته نتایج امروز به دست آمده اما باید همین شرایط به وجود آمده را هم به خوبی مدیریت کرد.