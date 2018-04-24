اهتمام دولت برای ایجاد یک میلیون و ٣٣ هزار شغل در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر عصر امروز سه شنبه در حاشیه بازدید از شهرستان های آذربایجان شرقی به خبرنگاران گفت: مردم آذربایجان با استقبال پرشور و گسترده از رییس جمهور حماسه بزرگی آفریدند و برگ زرین دیگری در تاریخ حماسه سازی های خود از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را رقم زدند.

وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت: صحنه هایی که از مردم و ابراز احساسات آنها دیدم بیانگر اعلام پشتیبانی از دولت و نظام بود. مردم آذربایجان از ٤١ سال پیش و از ٢٩ بهمن ١٣٥٦ که حماسه بزرگ تبریز را شاهد بودیم همواره در صحنه های مختلف از کیان مملکت و تمامیت ارضی کشور دفاع کردند. آذری های دلسوز و عزیز کارنامه روشن و طلایی و درخشان در همراهی با نظام از خود بر جای گذاشته اند و همیشه حامی آرمان های مقدس نظام بوده اند.

سلطانی فر با بیان این مطلب که در تعریف حکومت اسلامی فلسفه ای به جز خدمت به مردم نداریم و ️هر روز برای خادمان مردم، تلاش به منظور حل مشکلات آنها و ایجاد رضایتمندی مردم است، افزود: ان شاءالله دولت به عنوان خادم مردم با حضور در مناطق مختلف استان آذربایجان شرقی و با بررسی مشکلات مختلف و با توجه به منابع و امکانات موجود،گره ها را باز خواهد کرد و موجب رضایتمندی مردم قدرشناس را فراهم می کند.

وی عنوان کرد: رویکرد نظام در طول چهل سال گذشته چه در زمان رهبری امام راحل و چه در زمان رهبری مقام عظمای ولایت حضرت ایت الله العظمی خامنه ای تلاش برای افزایش سطح رفاه مردم و تمهیدات برای خدمت رسانی در زمینه های مختلف ، بهداشت ، آموزش ، فرهنگ و ... بوده است و همواره تلاش بر این بوده که حرکت توسعه ای کشور را مدیریت کنیم .

وزیر ورزش و جوانان گفت: برای هر سفر استانی از دو ماه قبل برنامه ریزی های مختلف صورت می گیرد و در جلسات متعدد مشکلات منطقه بررسی می شود تا ظرف دو سال مشکلات منطقه بر طرف شود .

سلطانی فر با بیان این که تاکید رییس جمهور به کارگزاران نظام این بوده است که قول هایی بدهیم که عملیاتی باشد و بتوانیم برای تحقق آن تلاش کنیم، تصریح کرد: دکتر روحانی تاکید دارند تا اگر پروژه ای تکمیل نمی شود ، قول بهره برداری از آن را ندهیم و با مردم صداقت داشته باشیم. یکی ار توصیه های دکتر روحانی همواره این است که مردم را به عنوان صاحبان اصلی کشور و نظام بدانیم .

وی با تاکید بر اهمیت حضور مسئولان در مناطق محروم، گفت: حضور مسئولان در مناطق محروم ضرورت بیشتری دارد چرا که این مناطق نسبت به مناطق برخوردار در اولویت قرار دارند و در طی سفرهای استانی نیز همیشه این مناطق از جمله شهرستان چاراویماق در دستور کار قرار دارند .

سلطانی فر همچنین در خصوص موضوع تامین آب کشور گفت: بحث تأمین آب نیز یکی دیگر از مشکلات عمده کشور است چرا که در بحران خشکسالی قرار داریم و امیدواریم با مدیریت در مصرف آب و صرفه جوبی در بخش کشاورزی و با اتخاذ روش های مترقی تر بتوانیم این بحران را پشت سر بگذاریم .

وی ادامه داد: برای حل مشکل دریاچه ارومیه هم از چهار سال پیش ستادی تشکیل شد و اگر تدابیر مختلف اتخاذ نمی شد اکنون شاهد نابودی آن بودیم اما دولت تلاش کرد و با تکمیل برخی از پروژه های انتقال آب ان شاءالله دریاچه ارومیه مجددا احیا خواهد شد.

وزیر ورزش و جوانان عنوان کرد: دولت تلاش می کند تا پایان این دوره در بخش انتقال و تأمین آب، کشور را به وضعیت طبیعی برساند و در این مسیر مناطق محروم در اولویت قرار دارند.