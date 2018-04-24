ایران به مقابله با افراط گرایی و تروریسم متعهد است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین دهقانی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه در سخنرانی خود در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با اشاره به نقش ایدئولوژی های افراطی خشونت طلب در تهدید صلح و امنیت بین المللی، اتخاذ اقدامات عملی توسط دولتها و نهادهای بین المللی جهت مقابله با ایدئولوژی های افراطی برای جذب جوانان به فعالیت های افراط گرایانه را خواستار شد.
وی افزود: به منظور جلوگیری از افراط گرایی و به حاشیه رانده شدن جوانان، چارهای جز تلاش در جهت تشویق تحمل و مدارا، سرمایه گذاری در آموزش و آگاه سازی، محو فقر، پایان دادن به تبعیض و اشغالگری بخصوص در سرزمین فلسطین و رسیدگی موثر به وضعیتهای بحرانی و منازعات نداریم.
دهقانی با تاکید بر اهمیت محافظت از جوانان در برابر تهدیدات افراط گرایی که بواسطه سوء استفاده از رسانه های جمعی و فناوریهای نوین اهمیت روزافزونی یافته، اظهار داشت: لازم است رسانههای جمعی مسئولانه اقدام نموده و بمثابه ابزاری برای انتقال و گسترش تفکرات افراط گرایانه مورد سوء استفاده قرار نگیرند.
دهقانی افزود: درصورتی که رسانه های جمعی به مسئولیت خود بطور شایسته عمل نکنند، لازم است دولت ها بمنظور توقف فعالیتهای رسانهای افراط گرایانه اقدام نمایند. چنین راهبردی، نسل بعدی را در مواجهه با خشونت و تفکرات افراطی یاری نموده و مانع از به ثمر رسیدن تلاشهایی می شود که هدف از آنها تشدید مشکلات و افزایش منازعه و بحران در جهان می باشد.
معاون وزیر امور خارجه کشورمان در پایان ضمن تاکید بر تعهد قاطع جمهوری اسلامی ایران به مقابله با افراط گرایی و تروریسم، تصریح کرد: ایران مفتخر است که جوانانش مصون ترین قشر در مواجهه با تبلیغات و فعالیت های گروه های تروریستی و افراطی در سطح جهانی بوده اند.
دهقانی همچنین با تاکید بر اهمیت قطعنامه های مصوب نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ در زمینه «جهان عاری از خشونت و افراط گرایی خشونت طلب» که به ابتکار رئیس جمهور ایران به تصویب رسید، اظهار داشت: در این قطعنامهها ضرورت حمایت از جوانان در مقابله با افراط گرایی خشنونت طلب مورد توجه جدی قرار گرفته است.
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