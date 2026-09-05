حاتمی: پدافند غیرعامل کرمانشاه باید با تهدیدهای جدید هماهنگ شود

به گزارش خبرنگار مهر، اردلان حاتمی بعد از ظهر شنبه در نشست شورای پدافند غیرعامل استان کرمانشاه که به ریاست منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و شهدای مدافع امنیت، اظهار کرد: شرایط امروز کشور ضرورت توجه جدیتر به موضوع پدافند غیرعامل را دوچندان کرده است.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اهمیت پدافند غیرعامل افزود: مدیران و مسئولان باید جایگاه این حوزه را بهدرستی بشناسند، چرا که بیتوجهی به الزامات پدافندی میتواند کشور را با تهدیدهایی مواجه کند که برخی از پیامدهای آن قابل جبران نباشد.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمانشاه ادامه داد: تجربه حوادث و جنگهایی که طی سالهای اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران تحمیل شده، نشان میدهد که سطح آمادگی در برابر تهدیدات باید ارتقا پیدا کند و در این مسیر، دستگاههای نظامی و غیرنظامی لازم است همکاری کامل و هماهنگی بیشتری داشته باشند.
حاتمی با تشریح اقدامات انجامشده در شورای پدافند غیرعامل استان از ابتدای سال جاری گفت: موضوعاتی از جمله فناوری اطلاعات و مخابرات، تأمین اضطراری نان، کارخانههای آرد، دستورالعمل شهید آبشناسان، وضعیت اضطراری استان و راهکارهای حفظ ارتباط مدیران در شرایط بحرانی مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است.
وی حفظ ارتباطات و دسترسی مدیران به اطلاعات در شرایط اضطراری را یکی از نیازهای اساسی استان دانست و تصریح کرد: زیرساختهای ارتباطی باید به نحوی طراحی و تقویت شوند که حتی در صورت اختلال در شبکههای اصلی، امکان ارتباط مدیران و مدیریت جریان اطلاعات همچنان وجود داشته باشد.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمانشاه همچنین از فعال بودن جلسات شورای پدافند غیرعامل در شهرستانهای استان خبر داد و گفت: تاکنون در ۱۲ شهرستان، ۱۲ جلسه شورای پدافند غیرعامل برگزار و ۱۱۳ مصوبه به تصویب رسیده است و تنها شهرستان سرپلذهاب هنوز این جلسه را برگزار نکرده است.
حاتمی به فعالیت کارگروههای تخصصی این حوزه نیز اشاره کرد و افزود: ۱۱ کارگروه تخصصی پدافند غیرعامل در استان وجود دارد که تاکنون ۱۲ جلسه برگزار کردهاند، با این حال یکی از کارگروههای تخصصی هنوز فعال نشده که گزارش این موضوع به صورت مکتوب برای استاندار ارسال خواهد شد تا با دستور وی، روند فعالسازی آن با جدیت دنبال شود.
وی در ادامه به اقدامات آموزشی انجامشده اشاره کرد و گفت: یک دوره آموزشی ۱۶ ساعته برای حدود ۵۰ نفر از کارکنان شرکت گاز استان برگزار شده است. همچنین دو نشست تخصصی با صدا و سیمای مرکز کرمانشاه با هدف تشریح موضوعات، عملکردها و نیازهای حوزه پدافند غیرعامل برگزار شده است.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمانشاه نقش رسانهها را در ارتقای آگاهی عمومی مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: انتظار میرود رسانهها و صدا و سیما با جدیت بیشتری به تبیین اهمیت پدافند غیرعامل، وظایف دستگاهها و ضرورت افزایش آمادگی عمومی بپردازند.
حاتمی در بخش دیگری از سخنان خود به روند پاسخگویی به استعلامهای دستگاههای اجرایی اشاره کرد و گفت: از زمان برگزاری نخستین جلسه شورای پدافند غیرعامل استان تاکنون، ۸۹ استعلام از سوی ۱۰ دستگاه اجرایی و فرمانداریها دریافت و پاسخ داده شده است.
وی همچنین از انعقاد ۱۳ تفاهمنامه با دستگاههای اجرایی استان خبر داد و افزود: بر اساس این تفاهمنامهها و از محل اعتبارات سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، در مجموع بیش از ۶.۸ همت اعتبار به حوزههای مرتبط با پدافند غیرعامل اختصاص پیدا کرده است.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمانشاه میانگین جذب اعتبارات این حوزه در استان را حدود ۷.۳۳ درصد اعلام کرد و گفت: این میزان در مقایسه با سطح کشور کمنظیر است و تلاش میشود منابع موجود به شکل هدفمند برای برطرف کردن نقاط ضعف و نیازهای اساسی دستگاهها به کار گرفته شود.
حاتمی بیشترین میزان اعتبار را مربوط به بخش آب و فاضلاب و زیرساختهای کلانشهر کرمانشاه دانست و خاطرنشان کرد: بیش از ۵.۷ همت از اعتبارات در این بخش اختصاص یافته و این منابع با همکاری دستگاههای اجرایی، سازمان برنامه و بودجه و مجموعه مدیریت استان برای اجرای طرحهای اولویتدار هزینه خواهد شد.
وی در ادامه از پیگیری ویژه موضوع پناهگاههای شهری در کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: موضوع پناهگاهها به صورت ویژه و محرمانه به دستگاههای مرتبط ابلاغ شده و در همین زمینه جلسهای تخصصی با حضور شهردار کرمانشاه، معاونان و مدیران شهرداری برگزار شده است.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمانشاه افزود: ایجاد و ساماندهی پناهگاههای شهری اکنون در شماری از کلانشهرهای کشور از جمله تهران، اصفهان، شیراز و مشهد دنبال میشود و با توجه به موقعیت راهبردی کرمانشاه، ضروری است این موضوع در مرکز استان نیز با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
حاتمی همچنین از گنجانده شدن الزامات پدافند غیرعامل در طرح تفصیلی شهر کرمانشاه خبر داد و گفت: با پیگیریهای صورتگرفته، پیوست پدافند غیرعامل در طرح تفصیلی شهر لحاظ شده و شهرداری نیز دستور تهیه این پیوست برای طرح جامع ترافیک شهر کرمانشاه را صادر کرده است.
وی تأکید کرد: توجه به الزامات پدافند غیرعامل در طرحهای شهری میتواند تابآوری شهر را افزایش داده و میزان آسیبپذیری زیرساختهای حیاتی را در برابر تهدیدات و حوادث کاهش دهد.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد برگزاری یک همایش تخصصی منطقهای با محوریت پدافند غیرعامل در کرمانشاه را مطرح کرد و گفت: در صورت موافقت استاندار، طرح برگزاری این رویداد تهیه و برای بررسی و دریافت مجوزهای لازم ارائه میشود تا زمینه برگزاری نخستین همایش تخصصی منطقهای در این حوزه در استان فراهم شود.
حاتمی در پایان بر اجرای کامل دستورالعملهای ابلاغی پدافند غیرعامل توسط دستگاههای اجرایی تأکید کرد و خواستار جدیت بیشتر مدیران در پاسخگویی به مکاتبات و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات شورای پدافند غیرعامل استان شد.
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