فکت چک؛ اخباری که ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-اعلام قرارگاه خاتم الانبیا درباره حمله پیش‌دستانه به پایگاه آمریکا در اردن

-گزارش وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره پیوستن اتحادیه اروپا به تحریم‌ها علیه ایران

-حمله آمریکا و رژیم صهیونسیتی به تأسیسات هسته‌ای اصفهان

-محاصره اعضای سپاه پاسداران در تپه علی‌الطاهر

-ایجاد آبراهه جدید مخفی آمریکا در تنگه هرمز

-قطع پنج ماهه برق شرکت فولادی در زنجان

-تخریب مناطق حاشیه‌ای چابهار توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

اخبار تکذیب شده ۱۴ شهریور ۱۴۰۵