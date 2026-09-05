فکت چک؛ اخباری که ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-اعلام قرارگاه خاتم الانبیا درباره حمله پیشدستانه به پایگاه آمریکا در اردن
-گزارش وزیر خزانهداری آمریکا درباره پیوستن اتحادیه اروپا به تحریمها علیه ایران
-حمله آمریکا و رژیم صهیونسیتی به تأسیسات هستهای اصفهان
-محاصره اعضای سپاه پاسداران در تپه علیالطاهر
-ایجاد آبراهه جدید مخفی آمریکا در تنگه هرمز
-قطع پنج ماهه برق شرکت فولادی در زنجان
-تخریب مناطق حاشیهای چابهار توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
اخبار تکذیب شده ۱۴ شهریور ۱۴۰۵
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