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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۹:۱۱

لاریجانی در جمع خبرنگاران:

ایجاد منطقه آزاد اینچه‌برون تا آخر ماه در صحن مجلس نهایی می شود

ایجاد منطقه آزاد اینچه‌برون تا آخر ماه در صحن مجلس نهایی می شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ایجاد منطقه آزاد اینچه‌برون از کمیسیون‌ها عبور کرده و ان‌شاءالله تا آخر اردیبهشت در صحن مجلس نهایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی پس از دیدار با مجمع نمایندگان و استاندار گلستان، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استاندار و نمایندگان استان گلستان در مجلس پیشنهادات پخته و مناسبی را برای رفع مشکلات استان گلستان مطرح کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایجاد منطقه آزاد اینچه‌برون از کمیسیون‌ها عبور کرده و ان‌شاءالله تا آخر اردیبهشت در صحن مجلس نهایی می‌شود، گفت: گفتگوهایی شده تا برای احداث راه آهن از فاینانس استفاده کنند.

وی افزود: پیشنهاداتی برای اینکه درآمد کشاورزان استان گلستان افزایش پیدا کند مطرح شد و مشوق‌هایی ایجاد می‌شود تا به صادرات مجحصولات منجر شود.

لاریجانی با اشاره به مشکلات آب و کمبود برق در استان که برای صنعت استان مورد نیاز است، گفت: وزارت نیرو به دنبال حل این مشکلات است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره اینکه پیشنهادهایی برای تعیین تکلیف زمین های کشاورزی مطرح شد، بیان کرد: همچنین در مورد روش‌ها برای اینکه از فرصت سرمایه گذاری در بخش پوشاک استفاده شود و مردم درآمد زا شوند، مباحثی مطرح شد و راه های آن مورد بررسی قرار گرفت.

لاریجانی گفت: نمایندگان استان گلستان در مجلس فهیم و پرتلاش هستند به همراه استاندار محترم نیز که به خوبی کار می‌کند، آینده خوبی را برای استان گلستان رقم می‌زنند.

کد مطلب 4280269

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