به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی پس از دیدار با مجمع نمایندگان و استاندار گلستان، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استاندار و نمایندگان استان گلستان در مجلس پیشنهادات پخته و مناسبی را برای رفع مشکلات استان گلستان مطرح کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایجاد منطقه آزاد اینچه‌برون از کمیسیون‌ها عبور کرده و ان‌شاءالله تا آخر اردیبهشت در صحن مجلس نهایی می‌شود، گفت: گفتگوهایی شده تا برای احداث راه آهن از فاینانس استفاده کنند.

وی افزود: پیشنهاداتی برای اینکه درآمد کشاورزان استان گلستان افزایش پیدا کند مطرح شد و مشوق‌هایی ایجاد می‌شود تا به صادرات مجحصولات منجر شود.

لاریجانی با اشاره به مشکلات آب و کمبود برق در استان که برای صنعت استان مورد نیاز است، گفت: وزارت نیرو به دنبال حل این مشکلات است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره اینکه پیشنهادهایی برای تعیین تکلیف زمین های کشاورزی مطرح شد، بیان کرد: همچنین در مورد روش‌ها برای اینکه از فرصت سرمایه گذاری در بخش پوشاک استفاده شود و مردم درآمد زا شوند، مباحثی مطرح شد و راه های آن مورد بررسی قرار گرفت.

لاریجانی گفت: نمایندگان استان گلستان در مجلس فهیم و پرتلاش هستند به همراه استاندار محترم نیز که به خوبی کار می‌کند، آینده خوبی را برای استان گلستان رقم می‌زنند.