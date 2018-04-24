تاکید بر لزوم افزایش مشارکت دانش آموزان در جشنواره فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، سیدمحمد بطحایی درباره «زنگ هفتم» که یکی از برنامه های جانبی جشنواره جهانی فیلم فجر است و ویژه دانش آموزان تهرانی برگزار می شود، گفت: این برنامه با همکاری مسئولان جشنواره جهانی فیلم فجر شکل گرفت و فیلم هایی از جشنواره که در حوزه کودک و نوجوان هستند در ۱۰پردیس و سینما برای دانش آموزان مقطع دبستان تا دبیرستان اکران می شوند.

وی ادامه داد: یکی از نقاط ضعف نظام آموزش و پرورش ما جدا بودن مدارس از اتفاقاتی است که در درون جامعه اتفاق می افتند؛ اتفاقاتی که بچه های ما به دلیل شرکت نکردن در آنها نمی توانند مهارت های لازم فرهنگی و اجتماعی را کسب یا به حد کفایت تمرین کنند.

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر تاثیرات برنامه «زنگ هفتم» گفت: برگزاری چنین برنامه هایی می تواند فرصتی ایجاد کند تا بچه ها در جایی بیرون از محیط مدرسه در معرض اهداف و نیازهای جدیدتر و بیشتری قرار بگیرند. از طرف دیگر تماشای فیلم هایی متناسب با سن و اصول روانشناسی به آنها کمک خواهد کرد تا آموزش های متفاوت تری ببینند.

بطحایی ادامه داد: به صورت معمول محیط های اجتماعی، خانواده و… فرصت هایی برای یادگیری دانش آموزان هستند و می تواند به بالا بردن مهارت های شناختی آنها کمک کند، به ذهن بچه ها تفکر و انسجام دهد، حس زیبایی شناختی آنها را تقویت کند، تمرکزشان را افزایش دهد و استعدادهایشان را گسترش دهد.

وی با اشاره به این که در طول یکی دو روز گذشته حدود بیست هزار دانش آموز در این برنامه شرکت کرده اند، گفت: برای من که وزیر سیزده میلیون دانش آموز هستم این رقم آنچنان زیاد نیست و امیدوارم در سال های آینده بتوانیم دانش آموزان بیشتری را در این برنامه شرکت دهیم.

گفتنی است؛ وزیر آموزش و پرورش در حاشیه جشنواره جهانی فیلم فجر با رضا میرکریمی دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر و رضا کیانیان رییس جشنواره دیدار کردند.