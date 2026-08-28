صدور دستورات ویژه قضایی برای تسریع در افتتاح پارک آبی بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تداوم برنامه‌های حضور میدانی مسئولان قضایی به منظور رفع مشکلات مربوط به پروژه‌های در حال ساخت، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان ضمن بازدید سرزده از پارک آبی بندرعباس، با پیمانکار و مسئولان فنی این پروژه دیدار و گفتگو کرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین ضمن بازدید از مراحل تکمیل و آماده سازی بخش‌های تأسیساتی، خدماتی و تفریحی پارک آبی بندرعباس دستورات ویژه‌ای برای تسریع در روند تکمیل و بهره برداری از این پروژه تفریحی گردشگری صادر کرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در این بازدید پس از استماع مطالبات مدیران و پیمانکاران پروژه پارک آبی بندرعباس از آن‌ها خواست نسبت به تکمیل و افتتاح پروژه مذکور در بازه زمانی حداکثر دوماه اقدام کنند.

وی همچنین تصریح کرد: با توجه به برنامه زمان بندی شده و نیاز استان به مراکز تفریحی و گردشگری لازم است مسئولان این پروژه برای رفع موانع و مشکلات موجود تلاش و اهتمام بیشتری داشته باشند.

قهرمانی در ادامه با بیان اینکه پروژه پارک آب بندرعباس به عنوان یک زیرساخت مهم در جهت ارتقای صنعت گردشگری هرمزگان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، از شهرداری بندرعباس خواست به سرعت نسبت به بهسازی و آسفالت معابر دسترسی به آن اقدام کند.

گفتنی است، مجموعه بزرگ تفریحی - رفاهی و گردشگری پارک آبی بندرعباس با جذب سرمایه گذاری مردمی در سال ۹۴ آغاز شد، اما به دلیل مشکلات مالی با وقفه چند ساله مواجه بود که به درخواست سهامداران از مسئولان استان هرمزگان و با ورود دستگاه قضایی به موضوع تکمیل این پروژه دوباره از سرگرفته شده و بنابر اعلام مسئولان این پروژه، به مرحله افتتاح و بهره برداری بسیار نزدیک شده است.

مجموعه بزرگ تفریحی - رفاهی و گردشگری پارک آبی بندرعباس به مساحت ۲۶ هزار مترمربع و با سرمایه گذاری بخش خصوصی در شرق بندرعباس درحال احداث است و پس از تکمیل، ظرفیت پذیرش روزانه سه هزار نفر گردشگر را داراست.