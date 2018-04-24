به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمدی در اختتامیه دومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن طلاب علوم دینی که شامگاه سه‌شنبه در مدرسه علمیه امام کاظم(ع) برگزار شد طی سخنانی این همایش را بسیار ارزنده دانست و از همه دست اندرکاران برگزاری این مسابقات و نیز متسابقین تشکر کرد.

وی با تأکید بر معرفی قرآن به جهانیان به عنوان کتاب جامع بشریت، گفت: یک مسئولیت مهمی بر عهده علما و حوزه‌های علمیه است که این کتاب مقدس را به همه بشیرت معرفی کنند تا در سایه این کتاب انسان از ظلم به سوی نور هدایت شود.

نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: برای این که انسان‌ها از ظلمات و تاریکی به سمت نور و روشنایی هدایت شوند لازم است تا قرآن را به صورت کامل و جامع به آن‌ها معرفی کنیم.

وی مطرح کرد: متأسفانه دشمنان قرآن و اسلام قرن‌ها است تلاش می‌کنند تا این کتاب و مکتب اسلام را در ابعاد عبادی خلاصه کنند در حالی که خداوند قرآن را تبیان کل شیء معرفی کرده است.

حجت الاسلام محمدی عنوان کرد: آن جایی که اختلافی با دیگران داریم در مسائل عبادی نیست بلکه مسائل سیاسی و اجتماعی است به این دلیل هم در قرآن به این مسائل اشاره شده است و تنها مسائل عبادی و فردی نیست.

وی گفت: اگر بخواهیم به آنچه منزلت قرآن است بپردازیم باید جامعیت قرآن را در مخاطبان به خصوص در نسل جوان مد نظر قرار دهیم.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: انسان مؤمن هرگز نمی‌تواند با ظلم، استکبار و جریانی که به حقوق دیگران تجاوز می‌کند سازش داشته باشد و لذا مؤمن واقعی در برابر این مسائل بی‌تفاوت نیست همانگونه که قرآن نسبت به این مسائل بیتفاوت نبوده است.